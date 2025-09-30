Žemaitaitis sureagavo į prezidento raginimą kultūros bendruomenei: jis tapo labai pilietiškas

„Aš įsivaizduoju, kai kitą kartą prie Seimo susirinks protestuotojai prieš nekilnojamojo turto mokestį – „Šeimų maršas“ ir visi kiti, kurie piktinsis valstybės sprendimais – (prezidento – ELTA) pozicija bus tokia pati ir prezidentas aktyviai prisidės prie tokių pilietinių akcijų dalyvavimo“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė R. Žemaitaitis.
„Sveikintina prezidento pozicija – prezidentas tapo labai pilietiškas, visuomeniškas“, – teigė parlamentaras, paprašytas pakomentuoti, kaip vertina šalies vadovo raginimą, kultūros bendruomenę nesusitaikyti su esama padėtimi.
Antradienį su kultūros bendruomenės atstovais susitikęs prezidentas G. Nausėda dėkojo aktyvistams už vertybinę pilietinę poziciją, piktinantis sprendimu Kultūros ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“.
„Prezidentas palinkėjo neleisti sau susitaikyti, toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos ir dar kartą dėkoja už bendrą mūsų visų rūpestį, už mūsų atsakomybę už Lietuvą“, – sakė šalies vadovo vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis sako, kad kultūros bendruomenė protestuoja prieš visuomenės dalį, kuri praėjusiais metais Seimo rinkimuose balsavo už „Nemuno aušrą“.
„Jie protestuoja prieš didžiąją dalį visuomenės. Visuomenę, kuri pasitikėjo „Nemuno aušra“, – teigė politikas, kartu padėkodamas protestų organizatoriams.
„Ačiū, kad jie daro. Tai nuostabu, ką jie šiandien daro. Per 35 metus Lietuva to neturėjo“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
