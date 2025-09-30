Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė jau žino, kur vyks pirmuoju vizitu: praleis įspėjamąjį kultūrininkų streiką

2025-09-30 17:14 / šaltinis: Edmundas Jakilaitis, Politika.lt, ELTA
2025-09-30 17:14

Premjerė Inga Ruginienė pirmuoju vizitu vyks į Ukrainą. Dėl šios priežasties ji praleis sekmadienį vyksiantį įspėjamąjį kultūros bendruomenės streiką. 

Inga Ruginienė Andrius Ufartas/ELTA

2

„Aš pati spalio 5 dieną būsiu išvykusi, labai gaila. Tačiau mano patarėjų komanda lieka“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė I. Ruginienė. 

„Tikrai taip“, – paklausta, ar vizitas bus į Ukrainą, atsakė ji.

Visgi, kol kas ji nenorėjo detalizuoti vizito trukmės ir darbotvarkės. 

Tiesa, iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas Gintautas Paluckas pernai vos pradėjęs darbą pirmuoju vizitu taip pat vyko į Ukrainą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, pakeitusia prieš tai valdančiojoje daugumoje dirbusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.

Praėjusią savaitę Seime prisiekė socialdemokratės I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė.

