Žemaitaitis: signalai dėl gynybos viešųjų pirkimų rodo, kad turi būti keičiamas įstatymas

„Spalio ketvirtą, berods, savaitę kviečiamės krašto apsaugos ministrę, jos komandos žmones dėl viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje“, – antradienį žurnalistams teigė R. Žemaitaitis.
„Signalus, kuriuos mes gauname dėl įvykusių pirkimų ir dėl vykstančių pirkimų, akivaizdu, kad Lietuvoje reikia pakeisti teisės aktą, kad krašto sistemoje, apskritai, šiaip tai, reiktų kalbėti, visose, atsisakyti tarpininkų ir turėtų būti perkama įranga, aparatūra iš tiesioginio gamintojo“, – tikino jis.
Anot R. Žemaitaičio, įsigyjant prekes per tarpininkus sumokama ženkliai daugiau nei perkant tiesiogiai iš gamintojo. Šis klausimas, jo teigimu, turėtų būti keliamas ne valstybės, bet Europos lygiu.
„Manau, kad čia reikia kelti visos Europos lygiu, Europos Vadovų Tarybai reikia kelti šį klausimą, kodėl vis dėlto NATO šalys, Europos (Sąjungos – ELTA) valstybės narės perka ginklą, amuniciją, visas saugumo priemones per tarpininkus, o ne tiesiogiai iš gamintojo“, – aiškino jis.
Antradienį valdančiosios daugumos atstovai rinkosi į pirmąjį naujosios koalicinės tarybos posėdį. Jame aptarti biudžeto ir gynybos klausimai.
