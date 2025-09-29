Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Antonio Conte griežtai įvertino Kevino De Bruyne elgesį po keitimo rungtynėse su „Milan“

2025-09-29 13:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 13:22

Antonio Conte griežtai sureagavo į Kevino De Bruyne emocijas po keitimo rungtynėse su „Milan“.

Antonio Conte | Scanpix nuotr.

Antonio Conte griežtai sureagavo į Kevino De Bruyne emocijas po keitimo rungtynėse su „Milan“.

REKLAMA
0

„Napoli“ komandos saugas buvo pakeistas antroje dvikovos dalyje, nors būtent jis atgaivino komandos viltis pelnydamas įvartį iš 11 metrų baudinio. Vos pamatęs, kad yra keičiamas, jis iškart parodė susierzinimą bei aikštę paliko tiesiai į atsarginių suolą, ignoruodamas trenerio ištiestą ranką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak A. Conte, jis pateisintų tokį elgesį tik vienu atveju.

„De Bruyne'o reakcija po keitimo? Tikiuosi, jis supyko dėl rezultato. Jei jam nepatiko kažkas kito – tada jis pasirinko ne tą vyruką tokiam elgesiui“, – trumpai ir aiškiai atsakė A. Conte.

Net ir pakeitus didžiausią komandos žvaigždę, „Napoli“ taip ir nesugebėjo pasižymėti ir dvikova baigėsi pralaimėjimu 1:2.

Prie „Napoli“ komandos K. De Bruyne prisijungė tik praėjusią vasarą ir per 5 „Serie A“ rungtynes pelnė 3 įvarčius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų