Antonio Conte griežtai įvertino Kevino De Bruyne elgesį po keitimo rungtynėse su „Milan“

„Napoli“ komandos saugas buvo pakeistas antroje dvikovos dalyje, nors būtent jis atgaivino komandos viltis pelnydamas įvartį iš 11 metrų baudinio. Vos pamatęs, kad yra keičiamas, jis iškart parodė susierzinimą bei aikštę paliko tiesiai į atsarginių suolą, ignoruodamas trenerio ištiestą ranką.
Pasak A. Conte, jis pateisintų tokį elgesį tik vienu atveju.
"Oh boy" 😅
The CBS crew react to Kevin De Bruyne's frustrated reaction to being substituted... 😳 pic.twitter.com/smG8d39nHTREKLAMAREKLAMA— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 28, 2025
„De Bruyne'o reakcija po keitimo? Tikiuosi, jis supyko dėl rezultato. Jei jam nepatiko kažkas kito – tada jis pasirinko ne tą vyruką tokiam elgesiui“, – trumpai ir aiškiai atsakė A. Conte.
Net ir pakeitus didžiausią komandos žvaigždę, „Napoli“ taip ir nesugebėjo pasižymėti ir dvikova baigėsi pralaimėjimu 1:2.
Prie „Napoli“ komandos K. De Bruyne prisijungė tik praėjusią vasarą ir per 5 „Serie A“ rungtynes pelnė 3 įvarčius.
