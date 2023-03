Svarbaus momento dar teks palaukti: Sabonio vedama „Kings“ krito prieš „Timberwolves“

Pergalė šiose rungtynėse Sakramento komandai būtų garantavusi vietą atkrintamosiose, tačiau šio svarbaus momento komandai dar teks palaukti. Paskutinį kartą „Kings“ atkrintamosiose žaidė dar 2005-2006 m. sezone.

Domantas Sabonis aikštelėje praleido 39 minutes, per kurias susirinko dar vieną dvigubą dublį. Lietuvis pelnė 24 taškus (11/14 dvit., 2/3 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Šis dvigubas dublis D. Saboniui yra jau 61-asis šiame sezone. Tokiu rezultatu jis susilygino su Jerry Lucasu, kuris tiek pat dvigubų dublių surinko 1964-1965 m. sezone, ir dabar yra 9-asis daugiausiai dvigubų dublių surinkęs krepšininkas NBA istorijoje.

Domantas Sabonis has his 61st double-double of the season, tying Jerry Lucas (1964-65: 61) for the ninth-most double-doubles in a single season in franchise hsitory. pic.twitter.com/wn7bcel4GQ