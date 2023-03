Valančiūno dvigubas dublis prisidėjo prie triuškinančios „Pelicans“ pergalės

Jonas Valančiūnas aikštelėje praleido 29 minutes, per kurias pelnė dvigubą dublį. Lietuvis sumetė 10 taškų (4/6 dvit., 2/4 baud.) ir atkovojo net 21 kamuolį.

Rezultatyviausiai „Pelicans“ gretose pasirodė Brandonas Ingramas sumetęs 29 taškus. Aukštaūgis taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Iniciatyvos arenos svečiai ėmėsi jau nuo pirmųjų mačo minučių. Pirmąjį kėlinį „Pelicans“ laimėjo net 20 taškų skirtumu ir savo pranašumo iš rankų daugiau nepaleido.

denied by JV and BI finishes it down court 🤝 pic.twitter.com/RxegcXTn1r