Sabonio vedamas „Kings“ – arti išsvajoto tikslo: laukimas trunka net 17 metų

Tą pavyks padaryti tuo atveju, jei namuose bus įveikta Minesotos „Timberwolves“.

„Kings“ šiuo metu savo sąskaitoje turi 45 pergalių ir 29 pralaimėjimus. Dar viena pergalė užtikrintų jiems mažiausiai šeštąją vietą Vakaruose.

Iki reguliaraus sezono pabaigos „Kings“ dar liko aštuonerios rungtynės.

Paskutinį sykį „Kings“ atkrintamosiose yra žaidę dar 2006-aisiais metais.

Šį sezoną D. Sabonis vidutiniškai NBA lygoje per mačą renka po 19,2 taško, 12,5 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo.

Tomorrow.



Our House.



See you there, Kings fans. #BeamTeam pic.twitter.com/SCuoGugYrs