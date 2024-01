Stebuklingai išsigelbėjusi pirmoji pasaulio raketė Iga Swiatek: „Jau galvojau apie skrydį namo“

Antrajame rate vos neiškrito geriausia pasaulio tenisininkė lenkė Iga Swiatek (WTA-1). Ji tik beveik 3 valandų dramos 6:4, 3:6, 6:4 įveikė amerikietę Daniellę Collins (WTA-62). Tai buvo 5-a lenkės pergalė prieš amerikietę per 6 tarpusavio dvikovas. D.Collins vienintelį kartą nugalėjo I.Swiatek 2022 m. to paties „Australian Open“ turnyro pusfinalyje (6:4, 6:1).

Mačo pradžioje abi žaidėjos švaistė „break pointus“, kol ketvirtajame geime D.Collins laimėjo varžovės padavimų seriją. I.Swiatek atsitiesė vos po kelių minučių, o devintajame geime realizavo dar vieną „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Antrąjį setą I.Swiatek pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet čia pat sužaidė itin prastą atkarpą – 0:5. Septintajame geime D.Collins savo padavimų metu keturis kartus buvo per tašką nuo laimėto seto, tačiau I.Swiatek atsilaikė. Aštuntajame geime amerikietė vėl nerealizavo „set pointo“ ir skirtumas dar sumažėjo (3:5). Visgi, devintajame geime D.Collins jau nesuteikė I.Swiatek vilčių ir „sausai“ laimėjo savo padavimų seriją.

Lemiamo seto pradžioje lenkė pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, nerealizavo „break pointo“ ir buvo ant prarajos ribos (1:4). Šeštajame geime lenkė „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją, bet septintajame geime savo padavimų metu atsiliko 0:40. Tuomet I.Swiatek pelnė 5 taškus be atsako ir dar kartą išsigelbėjo. Aštuntajame geime lenkė laimėjo varžovės padavimų seriją ir panaikino visą turėtą deficitą. Vėliau lenkė sėkmingai sužaidė savo padavimų metu, o dešimtajame geime, paduodant varžovei, trečiu bandymu realizavo „match pointą“.

„O, Dieve... Net nežinau, ką pasakyti. Aš jau galvojau apie skrydį namo“, – sakė I.Swiatek.

Tuo tarpu D.Collins po mačo pareiškė, kad šiemet atsisveikins su tenisu: „Mano karjera jau artėja prie pabaigos ir nesėkmės manęs nebeskaudina taip anksčiau. Aišku, pralaimėti nėra malonu, bet galiausiai vis tiek kažkas laimės, kažkas pralaimės. Šis sezonas didžiajame tenise man yra paskutinis. Dar tiksliai negaliu pasakyti, kuriame turnyre atsisveikinsiu su tenisu, bet tai įvyks šiemet“.

After one of the toughest losses of her career, Danielle Collins surprisingly 'announces' that 2024 is the last season of her career.



So this was the last #AusOpen match of her life. pic.twitter.com/Gda3foUgo4