Zverevas pergalingai startavo Melburne, Ruudas nepanoro komentuoti kolegai mestų kaltinimų

Teisinių problemų turintis vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-6) pirmajame rate per 3 valandas 15 minučių 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 įveikė tautietį Dominiką Koepferį (ATP-62). Tai buvo trečia A.Zverevo pergalė prieš D.Koepferį iš tiek pat galimų.

A.Zverevas pirmojo seto pradžioje paleido varžovą ir iki seto pabaigos jo nepavijo. 6-oji pasaulio raketė „break pointų“ laukė iki antrojo seto, kai sugebėjo laimėti varžovo padavimų seriją. D.Koepferis devintajame geime turėjo galimybių atsitiesti, bet, pirmaudamas 40:15, pralaimėjo varžovo padavimų seriją.

Trečiojo seto eiga galėjo pakrypti bet kuria linkme. A.Zverevas pirmajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“, o D.Koepferis dešimtajame geime iššvaistė dvi progas tašku laimėti setą. Pratęsime A.Zverevas nepriekaištingai padavinėjo kamuoliuką ir dar laimėjo du varžovo paduotus kamuoliukus. Ketvirtąjį setą A.Zverevas žaidė labai užtikrintai – laimėjo dvi tautiečio padavimų serijas ir nesuteikė D.Koepferiui nė vieno „break pointo“.

Visai neseniai buvo pranešta, kad gegužės 31 d. teismas nagrinės A.Zverevo bylą. Pernai Tirgarteno teismas Vokietijoje tenisininką pripažino kaltu dėl buvusios merginos sužeidimo ir skyrė jam 450 tūkst. eurų baudą. A.Zverevas šį sprendimą apskundė.

Anot šaltinių Vokietijoje, A.Zverevui dalyvauti posėdžiuose nereikės, todėl jis neturės praleisti tuo pat metu vyksiančio prestižinio „Roland Garros“ turnyro.

Tęsiantis A.Zverevo teisinėms problemoms, vokietis toliau darbuojasi ATP žaidėjų taryboje. Norvegas Casperas Ruudas (ATP-11) po pergalės 6:1, 6:3, 6:1 prieš ispaną Albertą Ramosą (ATP-85) buvo paklaustas, ar normalu, jog teisiamas A.Zverevas toliau darbuojasi taryboje.

„Neturėjau daug laiko apie tai galvoti, todėl neturiu jokios nuomonės. Nežinau ką daugiau pasakyti“, sakė C.Ruudas, per keletą mėnesių trunkantį teismo procesą nesusidaręs jokios nuomonės.

Vėlyviausiame antradienio mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 nugalėjo Prancūzijos veteraną Richardą Gasquet (ATP-131).

Ispanas po pergalės pasijuokė, kad marškinėlius be rankovių pasirinko norėdamas išgąsdinti varžovus: „Noriu įvaryti baimę savo varžovams ne savo „forehandų“ ar „backhandų“ smūgiais, o savo didelėmis rankomis“.

