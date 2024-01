„Australian Open“ – sunkus, bet sėkmingas Igos Swiatek startas

Pirmajame rate teko pavargti geriausiai pasaulio tenisininkei lenkei Igai Swiatek (WTA-1). Ji per 1 valandą 50 minučių 7:6 (7:2), 6:2 įveikė JAV atstovę Sofią Kenin (WTA-41). Tai buvo trečia lenkės pergalė prieš JAV tenisininkę iš tiek pat galimų.

Pirmajame sete I. Swiatek du kartus buvo atsilikusi po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet abu sykius atsitiesė, o S. Kenin dešimtajame geime savo padavimais nepajėgė užbaigti seto. Dvyliktajame geime jau I. Swiatek nerealizavo „set pointo“ ir turėjo žaisti pratęsimą. Jo pradžia klostėsi apylygiai, kol nuo šeštojo taško lenkė surengė spurtą 4:0 ir laimėjo setą.

Antrąjį setą lenkė laimėjo didele persvara, realizuodama du „break pointus“. Tiesa, savo progų šiame sete turėjo ir S. Kenin, bet antrajame geime ji pralaimėjo vieną „break pointą“, o šeštajame – du.

S. Kenin yra buvusi ketvirtoji pasaulio raketė ir 2020 m. „Australian Open“ nugalėtoja.

