Traumą vėl patyręs Rafaelis Nadalis traukiasi iš „Australian Open“: „Aš dar nepasiruošęs 5 setų mačams“

Mačo su J.Thompsonu trečiajame sete R.Nadalis paprašė medicininės pertraukėlės. Ispanas po jos grįžo ir užbaigė mačą, bet jau tada buvo nerimaujama, kad jis patyrė traumą.

Dabar veteranas patvirtino, jog nestipriai įplyšo raumuo. R.Nadalis pranešė, kad nusprendė nerizikuoti ir praleis pirmąjį šių metų „Didžiojo kirčio“ turnyrą – „Australian Open“.

„Paskutiniame mače Brisbane buvau sunerimęs dėl galimos traumos. Atvykus į Melburną man buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, parodęs nedidelį raumens įplyšimą. Gera žinia ta, kad raumuo plyšo ne toje vietoje, kur anksčiau buvau patyręs traumą. Šiuo metu aš nesu pasiruošęs maksimaliu lygiu žaisti 5 setų. Skrisiu atgal į Ispaniją, gydysiuosi ir šiek tiek pailsėsiu“, – sakė R.Nadalis.

I have worked very hard during the year for this comeback and as I always mentioned my goal is to be at my best level in 3 months.

Within the sad news for me for not being able to play in front of the amazing Melbourne crowds, this is not very bad news and we all remain positive… pic.twitter.com/FoFrr5AgMZ