Vytautas Strolia iškovojo tašką pasaulio biatlono taurės etape

Pirmą karjeros pergalę šventė iš trečios vietos startavęs Endre Stroemsheimas (33:04.2 min., 2 baudos ratai), antrą vietą išlaikė Sturla Holmas Laegreidas (+17.8 sek., 2), o į 3-ią vietą iš 13-os šoktelėjo Johannesas Dale-Skjevdalis (+36.4, 1). Toliau išsirikiavo broliai Boe – Tarjei (+45.5, 3) bei Johannesas Thingnesas (+50.3, 4). Jie atitinkamai startavo 4-as bei 7-as.

This is the way to properly celebrate a first World Cup victory! What an incredible day, Endre!😍🎉#biathlon pic.twitter.com/fK99EOormC