„Australian Open“ teniso turnyrą sukrėtė žurnalisto mirtis

„Esame sugniuždyti. Mūsų nuostabus tėvas ir vyras šiandien sukniubo Melburne ir mirė. 38-erius metus jis nušvietė viso pasaulio sporto įvykius ir įgyvendino savo svajonę. Jis buvo puikus vyras ir mums jo labai trūks“, - teigiama pranešime.

Tragišką žinią patvirtino ir patys „Australian Open“ atstovai: „Esame šokiruoti žinios apie mūsų ilgamečio kolegos ir bičiulio Mike‘o mirtį. Reiškiame užuojautą jo šeimai“.

We are shocked and saddened to hear of the sudden passing of Mike, our long-standing colleague and friend. Our thoughts and condolences go out to his family.