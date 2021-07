Slovėnų spauda Dončičių kėlė į padanges ir dėkojo „Mavericks“ klubui

Kadangi slovėnams kaip tik tai bus pirmasis kartas šalies istorijoje, kai jie dalyvaus žaidynėse. Po vakarykščio mačo ir pergalės olimpinio krepšinio atrankos finale prieš Lietuvą slovėnų spaudą negailėjo liaupsių savai rinktinei.

„Lietuvių gynybai L. Dončičius buvo neišsprendžiamas galvosūkis nuo pirmos iki paskutinės minutės. Galvos skausmas lietuviams jis buvo nuo pirmos iki paskutinės minutės“, – rašė rtvslo.si tinklalapis.

Ir tai visiška tiesa. Slovėnų lyderis į lietuvių krepšį sekmadienio finale sumetė net 31 tašką, dar atliko 13 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 11 kamuolių.

„29 metus skirtingos rinktinės kartos nesėkmingai gaudė svajonę žaisti po penkiais olimpiniais žiedaisDabar rinktinė pasiekė antrą didelį laimėjimą po 2017 metais iškovoto Europos čempionės vardo. Tai neįtikėtina, vakar buvo sukurta istorija. Jie ant L.Dončičiaus sparnų nuskriejo į olimpines žaidynes, kuriose dalyvaus tik dvylika komandų“, – rašoma RTV portale.

„Slovėnijos krepšininkai atliko istorinį žygdarbį“, – pagyrų negailėjo „Primorske novice“.

„Komandos pademonstravo tikrą krepšinio grožį ir dar kartą įrodė, kokia neteisinga yra FIBA sistema, kai į olimpines žaidynes patenka tik 12 komandų. Bent keturios nusipelniusios ten būti lieka už borto Tiek Slovėnija, tiek Lietuva nusipelnė būti Tokijuje. Laimei, Slovėnija ten ir pateko. Bet sistema tikrai nėra gera“, – svarstė kosarka.info.

„Reikia padėkoti „Mavericks“ ekipai, kuri NBA atkrintamąsias baigė jau pirmame etape ir taip atvėrė duris L. Dončičiui atvykti į olimpinę atranką“, – rašė slovėnų žurnalistas Siol.net portale esančiame straipsnyje.

Socialiname tinkle Twitter „Mavericks“ savininkas Markas Cubanas būten tir buvo vienas iš pirmųjų, kuris sveikino slovėnus su tokiu pasiekimu.

„Sveikinimai L. Dončičiu, Zoranui Dragičiui, Lukai Rupnikui, Mike`ui Tobey ir visai Slovėnijos rinktinei. Kokia puiki pergalė“, – gražių žodžių negailėjo M. Cubanas.

Congrats @luka7doncic, @zoran_dragic @LukaRupnik5, @miketobey10 @kzs_si and all of Slovenia . What a great win ! pic.twitter.com/oxeqASSy0l