Šiuolaikinės penkiakovės projektas „Ugnies linija“ šiais mokslo metais pasieks 20 000 mokinių

Projekto tikslas išlieka tas pats – sujungti mokyklinio amžiaus vaikų fizinį ugdymą su charakterio, susikaupimo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo stiprinimu. Mokiniai mokosi šiuolaikinės penkiakovės rungties – bėgimo su šaudymu lazeriniais ginklais, pritaikytos taip, kad būtų prieinama kiekvienam, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo.
Prie projekto aktyviai prisideda visų keturių miestų mokyklos ir savivaldybės – padeda organizuoti mokytojų susitikimus, mokymus bei ieško būdų finansuoti dalyvavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas ir rajonų mokykloms, turinčioms mažiau galimybių įsitraukti į tokias iniciatyvas.
Kaip pabrėžia projekto iniciatorius Justinas Kinderis – olimpietis ir ilgametis Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės rinktinės narys – „Ugnies linija“ yra ne tik sporto pamoka, bet ir pamoka apie atkaklumą, drąsą ir bendrystę. „Norime, kad vaikai suprastų: tikroji stiprybė kyla ne iš jėgos, o iš susikaupimo ir ryžto. O šie dalykai Lietuvai šiandien ypač svarbūs“, – sako jis.
Unikali pamoka – sportas, kuris lavina ne tik kūną
„Ugnies linija“ – programa, lavinanti koncentraciją, discipliną, fizinį pasirengimą ir atsakomybę, kartu mokanti saugaus elgesio su ginklais bei pilietiškumo pagrindų. Pamokos vyksta pagal aiškią metodiką – nuo įvadinio susipažinimo su lazerine įranga iki bėgimo ir šaudymo derinimo. Pamokų struktūra sukurta taip, kad kiekvienas vaikas patirtų sportinio džiaugsmo ir išmoktų susitelkti net po fizinio krūvio. Mokslo metų pabaigoje vyks tarpmokyklinės, o vėliau – ir tarpmiestinės varžybos.
Projekto vadovė Vitalija Smirnovaitė pabrėžia: „Svarbiausia – ne greitis, o pastangų tęstinumas ir gebėjimas išlaikyti ramybę, kai širdis plaka stipriau.“
Projekto ambasadorė, olimpietė Gintarė Venčkauskaitė–Aleksandravičė, sako: „Mūsų tikslas – ne išugdyti sportininką. Mūsų tikslas – išugdyti žmogų: tą, kuris moka nusiraminti, susikaupti, veikti komandoje ir prisiimti atsakomybę. „Ugnies linija“ moko nepulti į paniką, kvėpuoti, kai norisi viską mesti, ir nepamesti savęs. Tokios pamokos mokykloje yra labai svarbios.“
Kas prisijungė šiais metais?
Vilniuje: Sausio 13-osios progimnazija, VGTU inžinerijos licėjus, Vytauto Didžiojo gimnazija, Palaimintojo T. Matulionio gimnazija, Gabijos gimnazija.
Kaune: Prezidento A. Smetonos gimnazija, Vinco Kudirkos progimnazija, Žaliakalnio progimnazija, Vyturio gimnazija, Juozo Grušo gimnazija.
Panevėžyje: Raimundo Sargūno sporto gimnazija, Juozo Balčikonio gimnazija, „Vilties“ progimnazija, 5-oji gimnazija, „Saulėtekio“ progimnazija.
Šiauliuose: Dainų, Medelyno, Romuvos, Sandaros progimnazijos ir Ginkūnų S. ir V. Zubovų progimnazija.
Projekte dirba profesionalūs treneriai: Lukas Kontrimavičius, Dalius Strazdas, Remalda Kergytė–Dauskurdienė, Vilma Jašinskė ir Edvinas Ancuta.
