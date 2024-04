Šeštajame Lietuvos bėgimo taurės etape triumfavo ukrainiečiai

Tradiciniame „Baltosios Vokės bėgime“ greičiausias buvo Vitalijus Kuznecovas („Bėgimo klubas“) iš Charkivo. Jis 10 km distanciją įveikė per 32 min. 57,2 sek.

Antras finišavo Kęstutis Bikas („Million Steps“, 33.48,4), trečias – Justinas Križinauskas („Lukas“, 34.34,1).

„Trasa čia yra labai gera ir greita, todėl čia galima nuolat gerinti rezultatus. Tikiuosi, kad pavyks čia užsiregistruoti ir kitais metais, nes norėsiu šioje klasikinėje distancijoje dar labiau pagerinti rezultatą, - teigė nugalėtojas V. Kuznecovas. – Atmosfera buvo tikrai šventiška, nes visi vieni kitus palaiko.“

Tarp moterų greičiausia buvo nuolat bėgimo renginiuose Lietuvoje dalyvaujanti Veronika Kalašnikova („Bėgimo klubas“). Jos laikas – 37 min. 58,8 sek.

Antra liko Aurelija Vaiciukevičiūtė („NEKO Runners“, 40.52,6), trečia – Zita Kosač („Origami runners“, 41.13,4).

„Šiame bėgime dalyvavau antrą kartą. Čia yra gražus kraštas ir labai lygi trasa greitam bėgimui. Antrą kartą dalyvauju ir antrą kartą jaučiu malonumą čia dalyvauti bei sutikti pažįstamus ir bendraminčius, kurie padėjo bėgti ir palaikyti aukštą tempą. Baltojoje Vokėje buvo tikrai smagu ir tikiuosi čia sugrįžti ir kitąmet. Linkiu visiems atrasti malonumą bėgant ir nuolat tobulėti“, - šypsojosi V. Kalašnikova.

Jaunimas galėjo Baltojoje Vokėje rinktis 1 km distanciją, kuri taip pat pritraukė nemažo kiekio dalyvių.

Šį nuotolį greičiausiai įveikė Alfredas Tomaševičius (4.44,5) ir Auksė Balkytė (5.09,1).

Bendroje LBT įskaitoje lyderiu tapo Helmutas Zabarauskas (5087 tšk.). Antras yra Paulius Stankevičius (5010 tšk.). Tarp moterų lyderiauja Eglė Zablockytė (3912 tšk.) ir Rima Stankevičė (3332 tšk.).

Artėjantį savaitgalį vyks net du LBT etapai ir abu jie – išskirtiniai.

Šeštadienį Marijampolėje bus surengtas „Sūduvos“ 1 val. bėgimas. Čia bėgikai varžysis stadione, kur reikės įveikti kuo ilgesnį nuotolį per vieną valandą.

Sekmadienį bus surengtas pasaulinis „Wings for Life App Run“ bėgimas. Tai bėgimas už tuos, kurie to daryti negali. Prisijungti paprasta, tereikia įsirašyti WINGS FOR LIFE WORLD RUN APP programėlę, sumokėti dalyvio mokestį ir startuoti gegužės penktąją kartu su visu pasauliu.

Šis bėgimas – nauda jums ir nauda visuomenei. Jums, nes šiek tiek bėgiojimo ir treniruočių dar niekam nepakenkė. Visuomenei, nes visi surinkti pinigai keliauja stuburo traumų gydymo tyrimams.