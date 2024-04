Kaune dramatiškai paaiškėjo pirmieji istorijoje Lietuvos mišrių komandų kerlingo čempionai

Pirmąja Lietuvos mišrių komandų kerlingo čempione tapo „Xteam“ ekipa, kurią sudarė Konstantinas Rykovas, Akvilė Rykovė, Ana Gololobova ir Mindaugas Balvočius.

„Po čempionato emocijos dvejopos. Iš vienos pusės, labai džiaugiamės laimėję čempionatą, kuriam ruošėmės visus metus, iš kitos – nepavyko parodyti tokio aukšto lygio žaidimo, kurį galėjome. Dėl to teko ypač susikaupti, parodyti puikų išpildymą ir laukti varžovų klaidų. Jaučiamės laimingi, bet kartu išsekę tiek fiziškai, tiek emociškai“, - prisipažino aukso medalių laimėtojų vicekapitonė A. Rykovė.

Istoriniame čempionate dalyvavo keturios komandos. Jau grupės etape nebeliko nei karto nepralaimėjusių bei nei karto nelaimėjusių ekipų.

Pirmąją vietą grupėje su dviem pergalėmis užėmė „MC Hammer“ komanda (Paulius Rymeikis. Mintautė Jurkutė, Miglė Kiudytė ir Giedrius Rumšys), pelniusi tiesioginį bilietą į finalą.

Taip pat dvi pergales pasiekė antroje grupės vietoje likusi „Xteam“ komanda. Pusfinalyje „Xteam“ laukė akistata su trečiąją vietą grupėje užėmusia „Kaunas Mixed team“ ekipa (Lina Janulevičiūtė, Donatas Kiudys, Rokas Sadauskas, Asta Vaičekonytė).

Tuo tarpu vienintelę pergalę prieš lyderius „MC Hammer“ akmenslydininkus iškovojusi „Dearch“ komanda (Arūnas Skrolis, Rūta Blažienė, Dovilė Aukštuolytė, Paulius Kamarauskas) liko ketvirta ir turėjo ruoštis kovai dėl bronzos.

Ypač dramatiškame pusfinalyje „Xteam“ žaidėjai su paskutiniu paleistu akmeniu 8:7 įveikė „Kaunas Mixed team“ komandą. Kauno ekipa po keturių kėlinukų pirmavo 5:1, bet šeštajame „Xteam“ komanda pelnė net keturis taškus ir išsiveržė į priekį 6:5. Netrukus dviem taškais atsakė ir kauniečiai (7:6), bet galiausiai paskutiniame kėlinuke „Kaunas Mixed team“ žaidėjai suklydo lemiamu momentu ir leido varžovams švęsti pergalę.

„Pusfinalyje ledo ypatumus galutinai supratome tik 6 kėlinuke. Atitinkamai parinkome taktiką ir apžaidėme varžovą pirmiausiai dėl gero ledo nuskaitymo. Iš priešininkų „pavogti“ 4 akmenys visiškai pakeitė žaidimo eigą“, - prisiminė A. Rykovė.

Ne mažiau dramatiškas buvo ir čempionato finalas. Po dar įspūdingesnio finišo „Xteam“ 7:6 įveikė „MC Hammer“ komandą ir tapo čempionais.

„MC Hammer“ jau pirmajame kėlinuke pelnė tris taškus, o po ketvirtojo jau turėjo 4 taškų pranašumą (5:1). Tuomet „Xteam“ ėmė mažinti atsilikimą, tačiau net ir po septinto kėlinuko 6:4 dar pirmavo „MC Hammer“. Nepaisant to, „Xteam“ puikiai sudėliojo strategiją lemiamoms akimirkoms, o nuostabus K. Rykovo paskutinis akmuo leido pelnyti net tris taškus, taip išplėšiant itin dramatišką pergalę 7:6.

„Finale atsitiesti buvo gerokai sunkiau, nes varžovai iki paskutinio kėlinio žaidė ypač gerai. Prieš paskutinį kėlinuką mūsų situacija buvo gana sudėtinga, nes pratęsimui reikėjo dviejų, o pergalei – net trijų taškų. Visgi varžovai tada pradėjo klysti ir taip sudarė mums galimybę pabandyti išplėšti pergalę ar bent pratęsimą. Tiesa, priešininkų komandos kapitonas P. Rymeikis atliko puikų paskutinį metimą ir labai apsunkino mums situaciją. K. Rykovui teko padaryti ypač sunkų mušimą per kelis akmenis tikėtis, kad kampai sukris mūsų naudai. Džiugu, kad šis akmens paleidimas pavyko ir viso sezono metu įdėtos pastangos nenuėjo veltui“, - pasakojo A. Rykovė.

Sportininkė neslepia, kad atvykus į čempionatą Kaune, ledas jau buvo kiek kitoks nei įprasta.

„Be to, atsirado daug niuansų net ir žaidžiant ant to pačio takelio kelis žaidimus iš eilės – ledas galėjo visiškai skirtis. Per pirmus kėlinukus mums nepavykdavo nuskaityti ledo ypatybių, varžovas tuo naudodavosi ir įgydavo pranašumą. Kai viena komanda yra stipriai priekyje, pasikeičia žaidimo dinamika ir tampa labai sunku prisivyti“, - pabrėžė Lietuvos čempionė.

Bronzos medalius iškovojo „Kaunas Mixed team“ akmenslydininkai, kurie rungtynėse dėl trečiosios vietos po pratęsimo 9:6 įveikė „Dearch“ komandą. Kauno komanda itin atkakliame susitikime puikiai išnaudojo paskutinio akmens paleidimo teisę pratęsime ir pasiekė pelnytą pergalę.

Mišrių komandų kerlingo disciplina sparčiai populiarėja tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Lietuvos čempionai pelnė teisę dalyvauti planetos pirmenybėse spalio mėnesį.

A. Rykovė prisipažįsta, kad augantis komandų skaičius ir kerlingo lygis Lietuvoje buvo nulemtas puikių kerlingo sporto sąlygų Kauno ledo rūmuose. Deja, bet pagal dabartinius planus, čia jau nuo vasaros sąlygos treniruotis bus tik minimalios.

„Spalio mėnesį vyks pasaulio čempionatas, kuriame Lietuvos atstovai yra dalyvavę tik du kartus. Tačiau uždarant senuosius Kauno ledo rūmus, mes nebeturėsime kur treniruotis. Virš 20 metų laukiame specializuotos kerlingo arenos Lietuvoje, treniruojamės ant tam nepritaikyto ledo ir vykstame už savo asmenines lėšas treniruotis į užsienį“, - teigė A. Rykovė.

Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA) generalinio sekretoriaus Vyganto Zaliecko nuomone, šiuo metu panašu, jog lietuviai turės 2-3 metų ledo badą, kol atsiras projektuojamas kerlingo sporto centras Vilniuje.

Kaune pradėjus veikti Kauno kerlingo sporto centrui, paskutinius dvejus metus lietuviai turėjo galimybę treniruotis naujuose ledo rūmuose ant ledo, kurį patys Lietuvos akmenslydininkai prisitaikė kerlingui. Tai iškart atnešė įspūdingus rezultatus: moterys pateko į elitinį Europos divizioną tarp 10 stipriausių komandų, senjorės parsivežė sidabro medalį iš pasaulio čempionato, net trys Lietuvos mišrių porų komandos pateko į finalus ir užėmė prizines vietas Pasaulinio kerlingo turo (WCT) turnyruose. Taip pat per šį laikotarpį kerlingo sportą Kaune išbandė daugiau nei 2500 moksleivių.

„Lietuva tapo šios olimpinės šakos šalimi, bet iš mūsų atima galimybę treniruotis. Akivaizdu, kad tai turės įtakos ir kito sezono rezultatams. Neturiu ką bepridėti: liūdna, pikta ir skaudu, kai savo asmeninėmis lėšomis moki už treniruotes, važiuoji į varžybas užsienyje ir galiausiai prarandame galimybę treniruotis bei populiarinti kerlingą Lietuvoje“, - apgailestavo A. Rykovė.