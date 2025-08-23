Serbijos rinktinės žvaigždė: „Dončičius gali įmesti 60 taškų“

Tačiau vienas ryškiausių vardų bus Los Andželo „Lakers“ superžvaigždė ir Slovėnijos fenomenas Luka Dončičius.
Serbų žvaigždė Bogdanas Bogdanovičius, kad jis per rungtynes gali įmesti labai daug taškų.
„Jis gali bet ką nužudyti šiame turnyre. Gali surinkti 50, 60 taškų… nežinau. Būtent tai daro jį ypatingą“, – FIBA sakė Serbijos žvaigždė Bogdanas Bogdanovičius.
L. Dončičius su Slovėnijos rinktine kovas pradės rugpjūčio 28 d., kai D grupės šeimininkė Lenkija stos į pirmąją dvikovą.
