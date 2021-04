Rusijos ekipa serijoje iki trijų pergalių išsiveržė 1:0.

Bet nuotaiką sugadinti gali A. Gudaičio patirta trauma. Jis ketvirtame kėlinyje susižeidė čiurną ir mače daugiau nebepasirodė. Po mačo laukia išsamesni tyrimai.

Po pirmo lygaus ir atkaklaus kėlinio svečiai sužaidė puikų antrą ketvirtį. Jo viduryje du tritaškius pataikė Billy Baronas, taip pat tolimą metimą smeigė Kevinas Pangosas ir „Zenit“ komanda atitrūko iki 42:28.

Prasidėjus trečiajam kėliniui, „Barcelona“ ekipa įjungė aukščiausią pavarą gynyboje ir leido varžovams per daugiau nei 7 minutes pelnyti tik 5 taškus. Po Nicko Calatheso dvitaškio komandas skyrė tik 2 taškai – 51:53.

Visgi labai svarbų tritaškį įmetė K.C.Riversas ir tai emociškai prikėlė svečius, kurie bandė laikytis ir po skaudžios A.Gudaičio traumos ketvirto kėlinio viduryje. K.Pangosas smeigė tritaškį, bet Brandonas Daviesas surinko 4 taškus iš eilės ir šeimininkai priešpaskutinę akistatos minutę pirmavo 72:71.

Visgi K.C.Riversas dar kartą pademonstravo šaltus nervus ir pataikė iš toli, tačiau B.Daviesas atstatė pusiausvyrą – 74:74. Likus 10 sekundžių iki akistatos pabaigos, savo žodį tarė K.Pangosas, o C.Higginsas prametė pergalę galėjusį išplėšti tritaškį.

