„Superlyga“ byra: trys klubai traukiasi, vyks pasitarimas dėl išformavimo

BBC praneša, kad Londono „Chelsea“ šiuo metu ruošia dokumentus ir nori pasitraukti iš „Superlygos“, tuo tarpu „The Sun“ ir BBC praneša, kad „Manchester City“ tai jau padarė.

Šiandien „Manchester City“ strategas Pepas Guardiola sakė, kad siūloma „Superlyga“ yra „ne sportas“.

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the £4.6billion scheme. Full details coming @SunSport @TheSunFootball @TheSun