Sainzas baigia kovą Dakare: legenda jaučia skausmus krūtinėje, išvyko į ligoninę

Avarija įvyko praėjus vos 6 devintojo greičio ruožo kilometrams, kuomet C.Sainzas su automobiliu šoktelėjo ir nusileido ant „nosies“ bei virto.

🎥 First footage of @CSainz_oficial and @LucasCruz74's crash, after only 6km in the special. 🚗#Dakar2023 pic.twitter.com/se7SKV27YD