Rubštavičius keliasi į vieną kiečiausių pasaulio lygų

M.Rubštavičius atsiėmė paraišką iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržos nors tarp 100 savo kartos talentų ESPN jam skyrė 63 poziciją. Lietuvis į šią komandą atvyksta programos „Next Stars“ pagrindais.

Nuo 2018 metų Australijos pirmenybės finansuoja komandoms finansuoja vieno užsienio talento įsigijimą.

Gynėjas šį sezoną LKL per 17 minučių pelnė 7,1 taško, atkovojo 1,9 kamuolio, atliko 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 6,6 naudingumo balo.

NEWS: Mantas Rubstavicius, the No. 63 prospect in the ESPN Top-100, has withdrawn from the 2023 NBA Draft, his agent Tadas Bulotas told ESPN. Rubstavicius signed with the New Zealand Breakers as part of the NBL Next Stars program, hoping to improve his NBA standing next season. pic.twitter.com/4JJKGxKcMj