Trys lietuvės – NCAA vicečempionės

Gabija Galvydytė 800 m finale pagerino asmeninį rekordą, pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir užėmė antrą vietą (2:00.47), nusileidusi tik Michaelai Rose (1:59.83). Taip pat antra 3000 m kliūtinio bėgimo finale finišavo Greta Karinauskaitė (9:30.85). Nugalėjo Olivia Markezich (9:25.03).

🏃‍♀️ We caught up with @CBUXCTF runner Greta Karinauskaite after her second place performance at the @NCAATrackField championships on Saturday night in Austin, Texas!#WACotf | #NCAAtf pic.twitter.com/KDeuBHmdiD