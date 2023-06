„Nevėžio“ gretose žaidęs Sargiūnas kelia sparnus į NCAA

„Draft Express“ žurnalistas paskelbė, kad 20 metų 190 cm ūgio gynėjas studijuos Hai Pointo universitete ir gins „Panthers“ komandos garbę NCAA pirmenybėse.

T. Sargiūnas prabėgusiame Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezone per 11 minučių įmesdavo po 3 taškus, atkovodavo 0,9 kamuolio, atlikdavo 0,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 1,6 naudingumo balo.

Šią vasarą tai jau trečias LKL žaidėjas, išvykęs į NCAA – Motiejus Krivas ir Paulius Murauskas papildė Arizonos „Wildcats“ gretas.

NEWS: Titas Sargiunas has committed to High Point, he told ESPN. The 6'3, 20-year old guard played rotation minutes in Lithuania's first division this season, shooting 45% for 3. pic.twitter.com/4DnJTk5TtU