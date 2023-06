Alekną NCAA čempionate antrus metus iš eilės ištiko nesėkmė: „Gal per daug pasitikėjau savo jėgomis“

Vyrų disko metimo rungtį kaip favoritas pasitikęs lietuvis geriausiu – šeštu – metimu įrankį nusviedė 63,25 metro (X – X – 61,86 – 62,49 – X – 63,25) ir užėmė trečią vietą. Nelaimėjo ir pagrindiniu lietuvio konkurentu vadintas Roje Stona (65,55), o pergalę paskutiniu metimu išplėšė Turneris Washingtonas (66,22).

Turner Washington wins the @NCAATrackField men's discus title with a mark of 66.22m (217-3) on his final throw!

„Nebuvau tinkamai pasiruošęs, gal per daug pasitikėjau savo jėgomis... Man tai bus gera pamoka. Neieškau pasiteisinimų, tiesiog nepasirodžiau sėkmingai“, - sakė M.Alekna.

Mykolas Alekna on placing 3rd at NCAA's: "I wasn't prepared, maybe I was too confident this time. It's a good lesson, hopefully in the future I'll learn from it…I'm not looking for excuses, I just didn't perform!"



Class act 👏