Greta Karinauskaitė pagerino 15 metų senumo Lietuvos rekordą

Šeštadienį Greta Karinauskaitė pagerino Lietuvos rekordą ir laimėjo 3000 m kliūtinį bėgimą (9:26.88). Senasis rekordas (9:30.21) nuo 2008 metų priklausė Rasai Troup. G.Karinauskaitės rezultatas šiemet pasaulyje yra 14-as, o tarp europiečių – 3-ias.

Į NCAA čempionatą pateko ir Gabija Galvydytė, kurios rezultatas 800 m bėgime buvo antras – 2 min. 2.99 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas). Ketvirtadienį atrankoje ji laimėjo vieną iš kvalifikacinių bėgimų (2:05.40).

SHE'S ONLY GETTING BETTER 👑



Gabija Galvydyte runs a season best in the 800 Meters to claim a spot in the semifinals in Austin!#GoPokes | #run4okstate pic.twitter.com/JbyYzry6x2

