Ronaldo pagerino rekordą, o Europos ir pasaulio čempionai tęs kovą „Euro 2020“

Prancūzija tapo F grupės nugalėtoja (5 tšk.), o portugalai finišavo treti (4 tšk.). Prie aštuntfinalio kompanijos prisijungė vokiečiai (4 tšk.), į nuvažiuojantį traukinį nebespėjo vengrai (2 tšk.).

Pirmajame kėlinyje abi ekipos pasižymėjo vienuolikos metrų baudiniais – 31-ąją minutę tai padarė Cristiano Ronaldo, o 45-ąją – Karimas Benzema.

C. Ronaldo su šiuo įvarčiu įsirašė dar vieną rekordą. Su 20 įvarčių portugalas nuo šiol yra daugiausiai tikslių smūgių atlikęs žaidėjas Europos ir pasaulio čempionatuose kartu sudėjus. Prieš tai šį rekordą turėjo legendinis Vokietijos puolėjas Miroslavas Klose.

Po pertraukos situacija labai greitai pakrypo portugalų nenaudai. K. Benzema 47-ąją minutę pelnė dublį ir tai nustūmė portugalus į F grupės apačią dėl pralaimėto mačo prieš vokiečius.

Jau aiškios ir visos aštuntfinalio poros. Prancūzai susitiks su Šveicarija, portugalų laukia Belgijos iššūkis, o vokiečiai surems ietis su anglais.

Antrasis kėlinys:

67 min. Kokią patranką iš toli paleidžia P. Pogba, bet R. Patricio pademonstruoja neeilinę reakciją. Koks fantastinis grupių etapo finišas...

60 min. ĮVARTIS! Jo išmušti iš vėžių neįmanoma. Neišpasakyta ramybė ir portugalai vėl grįžta į atkrintamųjų poziciją.

59 min. Dar vienas vienuolikos metrų baudinys! C. Ronaldo vėl stos prie atžymos.

47 min. ĮVARTIS! K. Benzema muša dublį ir portugalams tai yra tragedija. Situacija keičiasi nepamatuojamai – dabar portugalai krenta į F grupės dugną ir praleidžia į priekį vokiečius.

Pirmasis kėlinys:

45+6 min. Teisėjas siunčia ekipas į pertrauką. Dabartinė situacija grupėje: 1. Prancūzija (5 tšk.) 2. Portugalija (4 tšk.) 3. Vengrija (4 tšk.) 4. Vokietija (3 tšk.)

45+2 min. ĮVARTIS! K. Benzema pasižymi pirmą kartą po šešerių metų pertraukos nacionalinėje rinktinėje. Rezultatas lygus, prancūzai sugrįžta į F grupės viršūnę.

45 min. Teisėjas vėl rodo į vienuolikos metrų atžymą – šį kartą prie Portugalijos vartų. Tiesa, epizodą peržiūrės VAR.

31 min. ĮVARTIS! C. Ronaldo gerina dar vieną rekordą – 20-asis įvartis Europos ir pasaulio čempionatuose kartu sudėjus. Prieš tai šis rekordas priklausė vokiečiui Miroslavui Klose. Su šiuo įvarčiu prancūzai kyla į pirmąją vietą F grupėje.

20 - Cristiano Ronaldo has become the first European player in World Cup and European Championship history to score a combined 20 goals across the two competitions. Greatest. #POR #EURO2020 pic.twitter.com/UX7rWGZMyJ