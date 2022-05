„Roland Garros“ turnyre – fantastiškas jaunojo Alcarazo smūgis ir užtikrinta pergalė

Paskutiniame sekmadienio mače vietą ketvirtfinalyje užsitikrino ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-6). Jis per kiek daugiau nei 2 valandas 6:1, 6:4, 6:4 eliminavo Kareną Chačanovą (ATP-25). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

C.Alcarazas visiškai dominavo pustrečio seto. Tik trečiojo seto šeštajame geime jis pirmą kartą suteikė varžovui „break pointo“ galimybę, kuria K.Chačanovas pasinaudojo. Tiesa, jau septintajame geime ispanas atsakė varžovui tuo pačiu. C.Alcarazui dar teko rimtai pavargti aštuntajame geime, kuriame teko neutralizuoti „break pointą“.

Itin dramatiškas buvo 9-asis geimas, kuriame ispanas susikūrė penkis „match pointus“. K.Chačanovas kažkokiu būdu atsilaikė, bet 10-ajame geime varžovo padavimų metu vilčių neturėjo ir pasitraukė iš turnyro.

Efektingiausią mačo epizodą C.Alcarazas sukūrė trečiojo seto 7-ajame geime, kai laimėjo varžovo padavimų seriją tiesiog neįtikėtinu smūgiu. Ispanas, nusisukęs nuo korto, sugebėjo atlikti aukštą smūgį tarp kojų. C.Alcarazas taip perkėlė kamuoliuką per varžovą, kuris vėliau nesėkmingai bandė pratęsti žaidimą. Ispanas savo smūgiu pakėlė „Roland Garros“ sirgalius ant kojų, o sužavėti komentatoriai tikino, kad tai tikriausiai yra gražiausias metų smūgis.

"Shot of the tournament or shot of the year? 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐥𝐲 𝐛𝐨𝐭𝐡!"



Words cannot describe what Carlos Alcaraz just produced at Roland-Garros 🤯✨#RolandGarros | @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/vjEFPVobOG