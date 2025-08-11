Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Rokas Čivilis papildė „Šiaulių“ komandą po karjeros etapo Suomijoje

2025-08-11 20:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 20:35

„Šiauliai“ į savo sudėtį artėjančiam sezonui įtraukė Plungėje karjeros laiptais pradėjusį lipti 19-metį Roką Čivilį.

Rokas Čivilis | Organizatorių nuotr.

„Šiauliai“ į savo sudėtį artėjančiam sezonui įtraukė Plungėje karjeros laiptais pradėjusį lipti 19-metį Roką Čivilį.

REKLAMA
0

Savo amžiaus grupėje Moksleivių krepšinio lygoje dominavęs 195 cm ūgio puolėjas 15-mečių čempionate rinko 22,1 taško, 11,4 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Po šio sezono jaunuolis persikėlė į Kauno „Žalgirio“ sistemą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu su laikinosios sostinės ekipa jaunuolis dalyvavo 2022-ųjų Eurolygos jaunimo turnyre.

Po etapo Kaune Čivilis išvyko į užsienį, kur dvejus metus praleido Juveskiulės akademijoje ir žaidė antroje Suomijos lygoje.

Pastarąjį sezoną universalaus puolėjo komanda pasiekė turnyro finalą ir užėmė antrąją vietą.

Krepšininko skaičiai Šiaurės Europos valstybėje siekė 11 taškų, 4,2 sugriebto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo. Krepšį iš toli jis atakavo 38,3 proc. taiklumu, o iš dviejų taškų zonos – 43,1.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų