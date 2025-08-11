Susižeidusį „Lietkabelio“ legionerių pavaduos buvęs žalgirietis

Aukštaūgis laikinai pavaduos dėl traumos sezono pradžią praleisiantį Fardawsą Aimaq’ą.
Praėjusiame sezone 35-erių Rubitas rungtyniavo Kuveito krepšinio lygoje vilkėdamas Kuveito miesto „SC Kuwait“ marškinėlius.
2,03 m ūgio krepšininkas jau yra žaidęs Lietuvoje, kai 2020-21 m. sezone atstovavo Kauno „Žalgiriui“, su kuriuo laimėjo šalies čempionatą bei taurę.
Po sezono Kaune Rubitas persikėlė į Miuncheno „Bayern“, kur jau pirmaisiais metais pasiekė Eurolygos atkrintamąsias, o antrasis sezonas Vokietijoje amerikiečiui asmeniškai klostėsi dar geriau.
Jis Eurolygoje fiksavo 10,9 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 13,8 naudingumo balų vidurkius, tapo sausio naudingiausiu lygos žaidėju, tačiau 2023 m. vasario mėnesį patyrė achilo sausgyslės traumą ir iškrito iš rikiuotės.
Į aikštelę sugrįžęs tik 2024 m. balandį Rubitas prisijungė prie Rostoko „Seawolves“ komandos Vokietijos lygoje, o pasibaigus sezonui persikėlė į Kuveitą.
Savo kelią Europoje amerikietis pradėjo 2014 m. Tiubingeno „Tigers“ (Vokietija) klube, iki etapo „Žalgiryje“ taip pat žaidė Ulmo „ratiopharm“, Bambergo „Brose“ (abi Vokietija) ir Pirėjo „Olympiacos“ (Graikija) klubuose.
Su Bambergo, Pirėjo, Kauno ir Miuncheno klubais Rubitas penkerius metus žaidė Eurolygoje, kur iš viso ant parketo išbėgo 143-ejose rungtynėse.
„Besiruošdamas sezonui ir sportuodamas individualiai Fardawsas Aimaq’as patyrė čiurnos traumą, kuri išvedė sportininką iš rikiuotės ir jis negalės laiku pradėti sezono, – kalbėjo „Lietkabelio“ sporto direktorius Lukas Grabauskas. – Turėjome reaguoti į situaciją ir grįžti į žaidėjų rinką, atsirado galimybė susitarti su Augustine’u Rubitu.
Tai puikiai pažįstamas žaidėjas Lietuvos krepšinio sirgaliams, turintis aukščiausio lygio patirtį Eurolygos klubuose, kuri, tikimės, mums labai padės.Su Augustine’u yra pasiektas toks susitarimas, kad jis mūsų komandai padės iki pirmojo FIBA lango lapkričio mėnesį.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!