Rimas Kurtinaitis: „Nepamenu, kada Lietuvos rinktinė net ir draugiškose rungtynėse yra praleidusi 54 taškus“

Kaip po rungtynių TV3 eteryje kalbėjo R. Kurtinaitis, šiame susitikime buvo akcentuojamas žaidimas gynyboje, kurioje buvo sužaista išskirtinai gerai.
„Akcentuojame gynybą, aktyvumą, agresiją. Manau, kad šiandien pavyko vien dėl to, jog nepamenu, kada Lietuvos rinktinė net ir draugiškose rungtynėse yra praleidusi 54 taškus. Kadangi nesame optimalioje kondicijoje, turėjome problemų su tritaškiais, bet tai yra natūralu, nes daugiau energijos padedame gynyboje. Visi stengėsi, to labiausiai ir noriu.
Noriu pagirti Sakartvelo komandą, kadangi prieš agresiją jie irgi parodė agresiją, spaudė mus. Kaip tik tokių rungtynių ir reikia“, – TV3 eteryje po rungtynių sakė R. Kurtinaitis.
– Tai buvo pirmos Jono Valančiūno rungtynės šią vasarą. Kaip jam sekėsi?
– Negalime jo laikyti ilgiau. Šiandien jis į žaidimą įėjo labai puikiai. Jis yra jėga, niekur nedingsi, gali sakyti ką nori. Tik mums reikia surasti, kaip jam perduoti kamuolį, nors momentais ir pavyko. Pas jį realizacija jau visada buvo puiki.
– Sakėte, kad iki rungtynių su Turkija daug dirbsite, o vėliau mažinsite krūvius. Kokia dabar situacija?
– Jeigu atvirai, vakar turėjome labai stiprią vakarinę treniruotę. Daugelis žaidėjų sakė, kad nejaučia kojų, todėl negalėjome sumesti savo metimų. Bet dar per anksti nuimti krūvius, nes esame paskaičiavę, kada mažinsime treniruočių skaičių ir aktyvumą, jog ateitume optimalios formos į Europos čempionatą.
– Kiek ilgai planuojate laikyti 15 žaidėjų sudėtį?
– Mes išsilaikysime juos iki galo, kiek tik galime. Yra treniruočių procesas, šiandien Tadas Sedekerskis negalėjo žaisti, turi mikro traumą. Nematau reikmės atsisakyti, nematau problemų su finansais, noriu juos išlaikyti iki pat pasiruošimo galo, o tada spręsime.
