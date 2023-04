Rezultatyvaus Sabonio pasirodymo neužteko ir „Kings“ po pratęsimo krito prieš „Spurs“

Domantas Sabonis įtemptose rungtynėse aikštelėje praleido net 39 minutes, per kurias pelnė 26 taškus (8/11 dvit., 1/1 trit., 7/12 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Už lietuvį daugiau taškų – 28 – pelnė tik 35 minutes ant parketo praleidęs Kevinas Huerteris.

Nors didelės persvaros susikrauti nei vienai komandai mače nepavyko, tačiau pirmuose dviejuose kėliniuose „Spurs“ turėjo nedidelį pranašumą. Į ilgąją pertrauką San Antonijo krepšininkai išėjo turėdami 5 taškų persvarą (58:63).

Visgi po pertraukos dominavimą į savo rankas susigrąžinti siekė „karaliai“. Trečiąjį ketvirtį jie vos ne vos laimėjo 34:33, tačiau geriau pasirodyti paskutiniame kėlinyje jiems nepavyko ir komandos santykius aiškinosi pratęsime.

Ten Keeganas Murray prasižengė ir tris baudos metimus padovanojo „Spurs“ krepšininkui Dougui McDermottui, o po jų svečiai turėjo 5 taškų persvarą. Tuomet sumetę tris dvitaškius iš eilės San Antonijo aukštaūgiai išsiveržė į priekį ir galutinis rezultatas liko „Kings“ nenaudai – 134:142. Taip buvo nutraukta šešių pralaimėjimų serija.

Domas at the end of Q3:



👑 15 PTS

👑 8 REB

👑 6 AST pic.twitter.com/QFJ2kDMtWb