Neįprastas epizodas: Davisui ant parketo raitantis iš skausmo, žaidimas tęsėsi dar keturias atakas

Nors „Lakers“ aukštaūgis dėl čiurnos traumos gulėjo ant parketo baudos aikštelėje, žaidimas tęsėsi toliau ir jis buvo sustabdytas tik po kelių atakų.

Šį epizodą prisiminęs Rudy Gobertas sakė, kad vardan sąžiningumo jis tuo metu nenorėjo dėti į krepšį.

„Aš turėjau kamuolį rankose ir galėjau tiesiog įdėti, bet tuo metu šalia ant parketo gulėjo Davisas. Pamaniau, kad tai būtų per bjauru ir todėl atidaviau kamuolį komandos draugui. Po to tiesiog pasipylė klaidos. Tai buvo bjauri atkarpa“, - sakė Rudy Gobertas.

A.Davisas galiausiai toliau tęsė rungtynes, kuris iš viso pelnė 38 taškus ir atvedė komandą į pergalę.

Po rungtynių „Lakers“ žvaigždė sakė, kad jis galės žaisti artimiausiame mače prieš Hiustono „Rockets“.

Anthony Davis appeared to injure his ankle on this play, but stayed in the game after a timeout 🙏pic.twitter.com/fvr6keKtVw