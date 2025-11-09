 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real“ nesugebėjo įveikti „Rayo Vallecano“

2025-11-09 19:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 19:18

Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynės tarp „Rayo Vallecano“ ir Madrido „Real“ komandų baigėsi nulinėmis lygiosioms 0:0.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

0

Trentas Alexanderis-Arnoldas vėl „Real“ rungtynes pradėjo ant atsarginio žaidėjų suolelio ir aikštėje pasirodė tik susitikimo pabaigoje, pakeitęs Federico Valverde.

Kylianas Mbappe neatliko nei vieno smūgio pirmajame kėlinyje rungtynėse prieš „Rayo Vallecano“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Real“ šiame susitikime iš viso atliko 21 smūgį, kai tuo tarpu „Rayo Vallecano“ futbolininkai – 13.

„Rayo Vallecano“ tapo pirmąja komanda, nepralaimėjusia tiek prieš „Barceloną“, tiek prieš „Real“ namų rungtynėse „La Ligoje“ 2025/2026 m. sezone.

„Real“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 31 tašką ir toliau rikiuojasi „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Rayo Vallecano“ su 15 taškų žengia dvylikta.

