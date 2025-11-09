San Paulo GP: dviguba „Ferrari“ nesėkmė, įspūdingas Verstappeno pasirodymas ir svarbi Norriso pergalė

Po starto pirmą vietą išlaikė britas Lando Norrisas („McLaren“), antrą – italas Kimi Antonelli („Mercedes“), trečią – monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“). Po pakeitimų bolide olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) startavo iš boksų.
Jau pirmajame rate bolidą sudaužė brazilas Gabrielis Bortoleto („Sauber“), įsivėlęs į kovą su kanadiečiu Lance‘u Strollu („Aston Martin“). Tuo tarpu britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) kliudė argentiniečio Franco Colapinto („Alpine“) bolidą ir nusilaužė priekinį sparną. Trasoje pasirodė saugos automobilis.
Vos pratęsus lenktynes, įvyko dar vienas dramatiškas incidentas. K. Antonelli kiek pramiegojo lenktynių pratęsimą, o jį atakavo australas Oscaras Piastri („McLaren“. Sportininkai susidūrė, o tada K. Antonelli trenkėsi į Ch. Leclercą. Monakietis šioje situacijoje nukentėjo rimčiausiai – pametė padangą, pažeidė pakabą ir turėjo trauktis iš lenktynių, o O. Piastri pakilo į antrą vietą, aplenkdamas K. Antonelli. Teisėjai paskelbė virtualaus saugos automobilio fazę. M. Verstappenas dėl pradurtos padangos pasuko į boksus ir nukrito į 18-ą vietą, nors iki sustojimo buvo 13-as.
Teisėjai po kiek laiko paskelbė, kad O. Piastri buvo kaltas dėl incidento su K. Antonelli ir gavo 10 baudos sek.
M. Verstappenas po sustojimo demonstravo fantastišką greitį ir įveikus 18 ratų jau pakilo iki 9-os vietos. Vėliau olandas aplenkė dar keletą varžovų, o po O. Piastri atliktos baudos pakilo net į 4-ą vietą. Tuo metu lyderiavo L. Norrisas, lenkęs K. Antonelli bei britą George‘ą Russellą („Mercedes“).
Likus apie 10 ratų M. Verstappenas „pagavo“ G. Russellą ir per porą ratų jį aplenkė, pakildamas į 3-ią poziciją.
Likus 4 ratams M. Verstappenas pavijo ir K. Antonelli, o O. Piastri – G. Russellą. Visgi, daugiau lenkimų žiūrovai nesulaukė.
L. Norrisas ramiai atvažiavo pirmas, K. Antonelli finišavo antras su geriausiu karjeros rezultatu, o M. Verstappenas, startavęs iš boksų, iškovojo vietą ant podiumo.
San Paulo GP lenktynių rezultatai:
L. Norrisas (390 taškų) gerokai padidino persvarą prieš O. Piastri (366) bei M. Verstappeną (341). Konstruktorių įskaitoje taurę jau seniai užsitikrino „McLaren“ (756). „Mercedes“ (398) dėjo didelį žingsnį iki vicečempionų statuso, o „Red Bull“ (366) aplenkė „Ferrari“ (362).
Pirmadienį nuo 9.30 val. San Paulo GP lenktynes parodys TV6 kanalas, o 12 val. bus galima pasižiūrėti ir „Formulės 1“ apžvalgą.
22-osios sezono lenktynės – Las Vegaso GP (JAV) – vyks ankstyvą lapkričio 23 d. rytą Lietuvos laiku.
