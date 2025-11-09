 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

San Paulo GP: dviguba „Ferrari“ nesėkmė, įspūdingas Verstappeno pasirodymas ir svarbi Norriso pergalė

2025-11-09 20:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 20:43

Sekmadienį „Interlagos“ trasoje (Brazilija) praūžė kupinos įvykių 21-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės – San Paulo GP.

San Paulo GP lenktynės | „Stop“ kadras

Sekmadienį „Interlagos“ trasoje (Brazilija) praūžė kupinos įvykių 21-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės – San Paulo GP.

REKLAMA
0

Po starto pirmą vietą išlaikė britas Lando Norrisas („McLaren“), antrą – italas Kimi Antonelli („Mercedes“), trečią – monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“). Po pakeitimų bolide olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) startavo iš boksų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau pirmajame rate bolidą sudaužė brazilas Gabrielis Bortoleto („Sauber“), įsivėlęs į kovą su kanadiečiu Lance‘u Strollu („Aston Martin“). Tuo tarpu britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) kliudė argentiniečio Franco Colapinto („Alpine“) bolidą ir nusilaužė priekinį sparną. Trasoje pasirodė saugos automobilis.

REKLAMA
REKLAMA

Vos pratęsus lenktynes, įvyko dar vienas dramatiškas incidentas. K. Antonelli kiek pramiegojo lenktynių pratęsimą, o jį atakavo australas Oscaras Piastri („McLaren“. Sportininkai susidūrė, o tada K. Antonelli trenkėsi į Ch. Leclercą. Monakietis šioje situacijoje nukentėjo rimčiausiai – pametė padangą, pažeidė pakabą ir turėjo trauktis iš lenktynių, o O. Piastri pakilo į antrą vietą, aplenkdamas K. Antonelli. Teisėjai paskelbė virtualaus saugos automobilio fazę. M. Verstappenas dėl pradurtos padangos pasuko į boksus ir nukrito į 18-ą vietą, nors iki sustojimo buvo 13-as.

REKLAMA

Teisėjai po kiek laiko paskelbė, kad O. Piastri buvo kaltas dėl incidento su K. Antonelli ir gavo 10 baudos sek.

M. Verstappenas po sustojimo demonstravo fantastišką greitį ir įveikus 18 ratų jau pakilo iki 9-os vietos. Vėliau olandas aplenkė dar keletą varžovų, o po O. Piastri atliktos baudos pakilo net į 4-ą vietą. Tuo metu lyderiavo L. Norrisas, lenkęs K. Antonelli bei britą George‘ą Russellą („Mercedes“).

REKLAMA
REKLAMA

Likus apie 10 ratų M. Verstappenas „pagavo“ G. Russellą ir per porą ratų jį aplenkė, pakildamas į 3-ią poziciją.

Likus 4 ratams M. Verstappenas pavijo ir K. Antonelli, o O. Piastri – G. Russellą. Visgi, daugiau lenkimų žiūrovai nesulaukė.

L. Norrisas ramiai atvažiavo pirmas, K. Antonelli finišavo antras su geriausiu karjeros rezultatu, o M. Verstappenas, startavęs iš boksų, iškovojo vietą ant podiumo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

San Paulo GP lenktynių rezultatai:

L. Norrisas (390 taškų) gerokai padidino persvarą prieš O. Piastri (366) bei M. Verstappeną (341). Konstruktorių įskaitoje taurę jau seniai užsitikrino „McLaren“ (756). „Mercedes“ (398) dėjo didelį žingsnį iki vicečempionų statuso, o „Red Bull“ (366) aplenkė „Ferrari“ (362).

Pirmadienį nuo 9.30 val. San Paulo GP lenktynes parodys TV6 kanalas, o 12 val. bus galima pasižiūrėti ir „Formulės 1“ apžvalgą.

22-osios sezono lenktynės – Las Vegaso GP (JAV) – vyks ankstyvą lapkričio 23 d. rytą Lietuvos laiku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų