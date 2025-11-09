 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Žalgiris“ lengvai įveikė Kėdainių klubą

2025-11-09 18:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 18:40

Dovydas Giedraitis pirmąsyk sezone pasirodė ant parketo, o Kauno „Žalgiris“ (7/1) tai pažymėjo pergale Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

D.Giedraitis grįžo ant parketo (Foto: Rokas Lukoševičius)

0

Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose 94:68(21:19, 24:12, 25:25, 24:12) susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu“ (3/5).

Poilsio gavo Ąžuolas Tubelis, Sylvainas Francisco ir Maodo Lo.

Rungtynėms registruotas ir starto penkete buvo Dovydas Giedraitis. Jis per 21 minutę pelnė 13 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 perdavimus, rinko 9 naudingumo balus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynės prasidėjo lygia kova. Justinas Ramanauskas išvedė į priekį kėdainiečius (8:5), bet jam atsakė Mantas Rubštavičius – 8:8. „Žalgiris“ pabandė atitrūkti (15:11), nors skirtumas vėl tirpo iki minimumo, o galiausiai J.Ramanauskas išvedė priekin savo ekipą – 18:17. Po pirmojo kėlinio kauniečiai turėjo trapią persvarą – 21:19.

Deivido Sirvydžio ir Edgaro Ulanovo metimai didino žalgiriečių persvarą (25:19), bet ir vėl „Nevėžis“ turėjo atsaką – po T.Perkinso tritaškio atsiliko vos 24:25. Dominykas Daubaris ir Arnas Butkevičius paleido po tritaškį, o debiutantas savo puikų pasirodymą tęsė. Galiausiai „Žalgiris“ atitrūko dviženkle persvara (43:29) ir po pirmos mačo dalies buvo priekyje 45:31.

Kėdainių komandos geresnė kėlinio pradžia skirtumą tirpdė (38:47), tiesa, neilgam. „Žalgriis“ atsakė spurtu ir po Igno Brazdeikio šūvio pirmavo jau 59:40. Dar tritaškį pridėjo D.Giedraitis, bet „Nevėžis“ atsakė atkarpa 8:0 – 48:62. Po trijų ketvirčių šeimininkai atsiliko 56:70.

Edgaras Ulanovas, Dustinas Sleva ir A.Butkevičius leido „Žalgiriui“ jaustis ramiai ir galiausiai kauniečių pergalė klausimų nekėlė.

D.Daubaris debiutavo LKL ir per 8 minutes pelnė 8 taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko perdavimą, blokavo metimą, rinko 12 naudingumo balus.

„Nevėžis“: Justinas Ramanauskas 14, Tony Perkinsas 13, J.D.Muila 8 (8 atk. kam.), Trentas McLaughlinas 7.

„Žalgiris“: Dovydas Giedraitis 13, Arnas Butkevičius 12, Dustinas Sleva (6 atk. kam.) ir Ignas Brazdeikis (4 rez. perd.) – po 11, Edgaras Ulanovas 10.

