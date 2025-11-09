 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuvos jaunieji šachmatininkai pelnė aukštas vietas Europos čempionate

Lietuvos jaunieji šachmatininkai pelnė aukštas vietas Europos čempionate

2025-11-09 14:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 14:22

Budvoje (Juodkalnijoje) baigėsi 2025 metų Europos jaunių (BM08–18) šachmatų čempionatas. Nors Lietuvos atstovams šįkart nepavyko iškovoti medalių, mūsiškiai pademonstravo solidžius rezultatus ir pasiekė ne vieną aukštą vietą.

„Lietuvos šachmatų" nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Ypač išsiskyrė jauniausias delegacijos narys Nikolas Bausys (FIDE reitingas 1618), surinkęs 6,5 taško iš 9 galimų ir tarp 91 dalyvio U08 amžiaus grupėje užėmęs aukštą 7-ąją vietą. Verta pabrėžti, kad neseniai septintąjį gimtadienį atšventęs Nikolas yra metais jaunesnis už daugumą savo varžovų – tokio amžiaus grupėje tai suteikia rezultatui dar didesnės reikšmės.

Puikiai pasirodė ir kiti jaunieji Lietuvos šachmatininkai. Žanas Nainys (2357) surinko 6 taškus iš 9 ir tarp 110 dalyvių U16 grupėje užėmė 10-ąją vietą. FM Gleb Pidlužnij (2412) toje pačioje amžiaus kategorijoje liko visai šalia dešimtuko – 13-as U18 grupėje, taip pat su 6 taškais iš 9. Sėkmingai sužaidė ir Zlata Bogomolnikova (1773), kuri G12 grupėje surinko 6 taškus ir užėmė 16 vietą.

Nors prizinių vietų pasiekti nepavyko, daugelis jaunųjų šachmatininkų demonstravo augimą – vieni turnyro pradžioje susikrovė reitingo pliusą, kiti sėkmingai finišavo.

Kiti Lietuvos atstovų rezultatai:

Medeinė Katinaitė (G10, be reitingo) – 3 taškai iš 9, 79 vieta;

Auksė Zonytė (G14, 1552) – 4/9, 58 vieta;

Agota Kontrimaitė (G16, 1591) – 3/9, 76 vieta;

Agnė Mickūnaitė (G18, 1863) – 4/9, 41 vieta;

Benas Bausys (U10, 1768) – 5/9, 64 vieta;

Paulius Konovalovas (U10, 1763) – 5/9, 36 vieta (+68 reitingo taškai);

Rytis Kavalnis (U14, 1912) – 4/9, 74 vieta;

FM Augustinas Bazilius (U16, 2307) – 4,5/9, 65 vieta;

CM Daniel Šer (U16, 2136) – 3,5/9, 85 vieta;

Vilius Rudzkis (U18, 2183) – 3,5/9, 72 vieta; turnyro metu pasiekė CM titului reikalingą 2200 reitingo ribą.

Čempionate triumfavo Latvijos atstovė Alona Tolmačeva, iškovojusi auksą G12 grupėje.

