Lietuvos jaunieji šachmatininkai pelnė aukštas vietas Europos čempionate

Ypač išsiskyrė jauniausias delegacijos narys Nikolas Bausys (FIDE reitingas 1618), surinkęs 6,5 taško iš 9 galimų ir tarp 91 dalyvio U08 amžiaus grupėje užėmęs aukštą 7-ąją vietą. Verta pabrėžti, kad neseniai septintąjį gimtadienį atšventęs Nikolas yra metais jaunesnis už daugumą savo varžovų – tokio amžiaus grupėje tai suteikia rezultatui dar didesnės reikšmės.
Puikiai pasirodė ir kiti jaunieji Lietuvos šachmatininkai. Žanas Nainys (2357) surinko 6 taškus iš 9 ir tarp 110 dalyvių U16 grupėje užėmė 10-ąją vietą. FM Gleb Pidlužnij (2412) toje pačioje amžiaus kategorijoje liko visai šalia dešimtuko – 13-as U18 grupėje, taip pat su 6 taškais iš 9. Sėkmingai sužaidė ir Zlata Bogomolnikova (1773), kuri G12 grupėje surinko 6 taškus ir užėmė 16 vietą.
Nors prizinių vietų pasiekti nepavyko, daugelis jaunųjų šachmatininkų demonstravo augimą – vieni turnyro pradžioje susikrovė reitingo pliusą, kiti sėkmingai finišavo.
Kiti Lietuvos atstovų rezultatai:
Medeinė Katinaitė (G10, be reitingo) – 3 taškai iš 9, 79 vieta;
Auksė Zonytė (G14, 1552) – 4/9, 58 vieta;
Agota Kontrimaitė (G16, 1591) – 3/9, 76 vieta;
Agnė Mickūnaitė (G18, 1863) – 4/9, 41 vieta;
Benas Bausys (U10, 1768) – 5/9, 64 vieta;
Paulius Konovalovas (U10, 1763) – 5/9, 36 vieta (+68 reitingo taškai);
Rytis Kavalnis (U14, 1912) – 4/9, 74 vieta;
FM Augustinas Bazilius (U16, 2307) – 4,5/9, 65 vieta;
CM Daniel Šer (U16, 2136) – 3,5/9, 85 vieta;
Vilius Rudzkis (U18, 2183) – 3,5/9, 72 vieta; turnyro metu pasiekė CM titului reikalingą 2200 reitingo ribą.
Čempionate triumfavo Latvijos atstovė Alona Tolmačeva, iškovojusi auksą G12 grupėje.
