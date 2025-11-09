 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Žalgirį“ netrukus priimsianti „Dubai“ papildė pergalių sąskaitą Adrijos lygoje

2025-11-09 17:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 17:55

Adrijos lygoje Dubajaus „Dubai“ (6/0) komanda namie 77:69 (21:16, 16:16, 18:18, 22:19) nugalėjo Podgoricos „Derby“ (2/4) klubą.

F.Petruševas pelnė 13 taškų

Adrijos lygoje Dubajaus „Dubai" (6/0) komanda namie 77:69 (21:16, 16:16, 18:18, 22:19) nugalėjo Podgoricos „Derby" (2/4) klubą.

Dubajaus ekipai 20 taškų pelnė Kenanas Kamenjašas (10 atk. kam.), 13 – Filipas Petruševas, po 10 – Awudu Abassas ir Boogie Ellisas (7 atk. kam.).

„Derby“ 14 taškų rinko Aleksa Iličius, 11 – Maticas Rebecas, 10 – Dariusas Johnsonas.

 Kitą savaitę „Dubai“ pirmiausiai priims Belgrado „Crvena Zvezda“, o vėliau – Kauno „Žalgirį“.

