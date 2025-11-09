„Žalgirį“ netrukus priimsianti „Dubai“ papildė pergalių sąskaitą Adrijos lygoje

Dubajaus ekipai 20 taškų pelnė Kenanas Kamenjašas (10 atk. kam.), 13 – Filipas Petruševas, po 10 – Awudu Abassas ir Boogie Ellisas (7 atk. kam.).
„Derby“ 14 taškų rinko Aleksa Iličius, 11 – Maticas Rebecas, 10 – Dariusas Johnsonas.
Kitą savaitę „Dubai“ pirmiausiai priims Belgrado „Crvena Zvezda“, o vėliau – Kauno „Žalgirį“.
