R.Jokubaičio ir D.Sirvydžio vedama rinktinė sugėrė pirmą nesėkmę

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje krito prieš Ergino Atamano kariauną – 81:84(18:21, 22:25, 19:20, 22:18).
Pirmąją akistatą svečiuose lietuviai laimėjo 91:70.
Susitikimą tritaškiu atidarė Margiris Normantas, bet turkų puolimą į priekį vedė Alperenas Šengunas – 4:3. Pastarojo metimai siekė išlaikyti Turkiją priekyje, nors Rokas Jokubaitis ir buvo grąžinęs lygybę – 8:8. Shane‘as Larkinas sykį buvo nubaustas Tado Sedekerskio bloku, bet netrukus pataikė iš toli (13:12), o Jonas Valančiūnas sumetė dvi baudas iš keturių – 16:15. Po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 18:21.
Antrajame ketvirtyje į tolimą Sertačo Šanli metimą dvitaškiu atsakė Rokas Jokubaitis, kovoje dėl kamuolio taškus įstūmė Ąžuolas Tubelis – 26:29. Deividas Srivydis pataikė iš toli, bet metimas neįskaitytas dėl Mareko Blaževičiaus pražangos puolime. Atsilikus septyniais taškais (28:35) ir išnaudojus minutės pertraukėlę lietuviai į aikštę grįžo Ą.Tubelio klaida. Dviženklį pranašumą svečiams sukrovė Cedi Osmanas, D.Sirvydis tribūnas kiek išjudino dėjimu – 33:42. Vėliau snaiperis dukart tiksliais perdavimais rado J.Valančiūną – 37:44. Pirmąją mačo pusę dėjimu vainikavo Ą.Tubelis – 40:46.
Po ilgosios pertraukos tritaškiais apsikeitė T.Sedekerskis ir C.Osmanas – 43:50. Techninės pražangos net ir kontroliniame mače neišvengė Erginas Atamanas. C.Osmanas nesportiškai stabdė L.Birutį, o ataką sudėtingu tritaškiu uždarė D.Sirvydis – 51:56. Tritaškį pridėjo ir Rokas Giedraitis – 56:60. Kėlinio pabaigoje ant lanko vėl pakibo Ą.Tubelis, tuo pačiu atsakė Omeras Yurtsevenas – 59:66.
Iki minimalaus deficitą sumažino R.Jokubaičio ir Mareko Blaževičiaus dvitaškiai – 67:68. Įspūdingu tritaškiu rezultatą lygino D.Sirvydis, turkams persvarą grąžino A.Šenguno baudų metimai – 75:73. Po ilgos pertraukos į priekį lietuviai grįžo dar vienu tolimu D.Sirvydžio metimu (78:76). Su atakos laiko sirena tritaškį pridėjo ir T.Sedekerskis, baudų metimus realizavo A.Šengunas (81:78). R.Jokubaitis prametė iš artimo nuotolio, po ginčo likus žaisti 19 sekundžių kamuolys atiteko turkams. Sh.Larkinas baudų metimais mažino skirtumą iki minimalaus. Po klaidos rezultatą dėjimu persvėrė Šehmusas Hazeras, o paskutinėje atakoje to ištaisyti nepavyko.
Jei lietuviai yra nukovę estus, latvius, slovėnus, kartvelus, tai turkai 71:73 krito prieš vokiečius ir 79:65 nugalėjo čekus.
Anksčiau varžovai taupė savo žvaigždes prieš lietuvius, o šįkart jau žaidė pilna jėga. A.Šengunas, Sh.Larkinas ir C.Osmanas aikštėje praleido daugiau nei po 32 minutes, R.Kurtinaitis nė vieno žaidėjo nenaudojo ilgiau nei 27 minutes, J.Valančiūnui suteikdamas vos 16.
Lemiamu metu klydęs R.Jokubaitis iki tol tempė rinktinę į priekį – 27 minutės, 19 taškų (9/13 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/3 baudų metimų), 7 atkovoti ir 4 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
Lietuviams iki Europos čempionato liko paskutinis testas – Alytuje įvyksiantis atsisveikinimo mačas prieš Islandiją.
Lietuva: Rokas Jokubaitis 19 (7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), Deividas Sirvydis 13 (6 rez. perd., 3/6 tritaškių), Jonas Valančiūnas 10 (4 atk. kam., 3 klaidos), Tadas Sedekerskis 8 (4 rez. perd.), Marekas Blaževičius (5 atk. kam., 3 rez. perd.) ir Rokas Giedraitis po 7, Ąžuolas Tubelis 6, Gytis Radzevičius 5 (5 atk. kam., 3 klaidos), Laurynas Birutis ir Margiris Normantas po 3, Arnas Velička, Kristupas Žemaitis (0/4 dvitaškių) ir Ignas Sargiūnas nepasižymėjo, Eimantas Bendžius ir Mantas Rubštavičius nežaidė.
Turkija: Alperenas Šengunas 25 (5 atk. kam., 9/15 dvitaškių), Cedi Osmanas 13, Shane'as Larkinas 11 (4 rez. perd., 1/5 dvitaškių, 1/7 tritaškių), Šehmusas Hazeras 10 (5/5 dvitaškių), Ercanas Osmani 7.
