TV3 naujienos > Sportas

Vitorijos klubą papildė patirties NBA sukaupęs aukštaūgis

2025-08-18 12:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 12:00

Vitorijos „Baskonia“ klubas, kurio garbę gina Tadas Sedekerskis, oficialiai pranešė, kad sudarė kontraktą iki 2027 metų su 28 metų 205 cm puolėju Mamadi Diakite.

M.Diakite žais Eurolygoje

0

Aukštaūgis praėjusį sezoną praleido Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygoje, kur atstovavo „Valley Suns“ komandai.

M.Diakite G lygoje per 26 minutes pelnė 13,6 taško, atkovojo 8,4 kamuolio, atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo 1,3 metimo.

Per savo karjerą amerikietis yra atstovavęs Niujorko „Knicks“, San Antonijaus „Spurs“, Oklahomos „Thunder“, Klivlando „Cavaliers“ ir Milvokio „Bucks“ komandoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

