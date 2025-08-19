Reitingą komentavęs R.Kurtinaitis: pagaliau mus pradėjo vertinti kaip komandą

Prieš būsimą akistatą su sykį jau įveikta varžove komandos vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis apžvelgė situaciją oponentų komandoje ir laukiančias rungtynes.
„Laukia rimtas testas. Norėjome, kad pas slovėnus žaistų Dončičius, bet jis nežaidė. Norisi pilnesnio pajėgumo komandų. Negaliu pasakyti, kad buvę varžovai buvo silpni, bet turkai bus geresnės formos negu Turkijoje. Jų pagrindinis ginklas yra priekinė linija, kurioje turi eilę žaidėjų. Nežinome, kaip bus su Larkinu. Jo nebuvo rytinėje treniruotėje, bet nežinau jų pasiruošimo. Tikėkimės, kad bus, nes norėtųsi, kad jis žaistų“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
– Išvysime galbūt rimtą rotaciją?
– Dar nemanau, nes turime eilę klausimų kai kuriems žaidėjams. Turime vaizdą, bet yra negalutinė rinktinė ir manau, kad ta kova dėl pozicijos būti rinktinėje vyks iki paskutinės treniruotės. Visi 15 žaidėjų yra verti rinktinės, o jį pateks tie, kas bus geresnės formos. Tai nereiškia, kad kažkas ryt įėjęs į aikštę įmes ir dėl to geras. Mes turime savo strategiją, žaidybinę discipliną. Man svarbu ne tai, kiek žaidėjas įmetė, bet kaip atliko savo vaidmenį.
– Kaip šiuo metu atrodo treniruočių procesas? Ar nuėmėte intensyvumą?
– Intensyvumo nenuėmėme, bet sutrumpinome. Sumažinome treniruočių skaičių iki vienos ir tikimės, kad mūsų fizinio rengimo treneriai bus paskaičiavę, jog optimalios formos būtume čempionate.
– Naujausi reitingai skiria Lietuvai 4 vietą. Negali tai išmušti iš vėžių?
– Turėjome susirinkimą su komanda ir palietėme tą klausimą. Džiugina, kad mus pradėjo skaityti „už mėsą“. Nelabai seku kas ką kalbą ir vertina. Džiugu, kad esame pakelti į tokį aukštį ir tai įpareigoją tą kartelę apginti. Galbūt netgi viršyti. Garastas kartodavo, kad jeigu nori pasiekti maksimumą, tuomet turi statyti sau uždavinį neįmanomą. Jūs žinote mano gyvenimo filosofiją, mus tenkina pergalės. Treniruojamės puikiai ir tai reiks pernešti į oficialias rungtynes.
– Ar gali būt slapukavimo prieš turkus, kadangi įmanoma su jais susitikti ir čempionate?
– Mes nežaidžiame slėpynių. Žaisime pilna jėga, o kaip pavyks nežinau. Bus matyti tolimesnė eiga. Jeigu viskas bus sėkmingai, norime vedančius žaidėjus pataupyti, nes jie gerai dirbo ir jie daugiau turės žaisti čempionate. Kažkokias strategijas darysime, bet su turkais žaisime maksimumą, ką galime.
– Kokia yra T.Sedekerskio situacija?
– Jo sveikata gera. Tadas turi mažų traumų, tad nemačiau tikslo jo leisti. Mes laukėme Dončičiaus ir buvo įdomu, kaip besigintume prieš jį. Kadangi rungtynės buvo lengvesnės, žaidėme su 14 žaidėjų rotacija. Bandėme visokius variantus, jeigu mums reiktų Normanto įžaidėjo pozicijoje. Pabandėme Radzevičių „ketvirtu numeriu“, tad pasidarėme tokių bandymų be baimės, kad pralaimėsime. Norisi dabar maksimumo iš priešininko. Norime pažiūrėti, kaip atrodytume su stipriausiomis komandomis.
– Turkų žaidimas nuo pirmų rungtynių stipriai pagerėjo. Ką pamatėte apie šią komandą per video?
– Žiūriu į intensyvumą, kurio jie nepakeitė. Turkai žaidžia meistriškumu, nes turi aukštos klasės žaidėjų. Tai yra lėtesnis ir taktinis žaidimas. Mes norime prieš taktikas ir meistriškumą pastatyti agresiją ir greitį.
– Ar nėra dar to jausmo, kad jau galėtų greičiau prasidėti čempionatas?
– Aišku norisi greičiau, bet esmė, kad susidėliojome pasirengimą, kiek mums reikia laiko. Chirurgai nori operuoti, treneriai nori treniruoti, bet yra sveikas protas, kada reikia mažinti krūvius, jog būtume optimalios formos čempionate.
– Užmetate akį į varžovų grupėje žaidimą pasirengime?
– Taip sekame. Neramina suomiai, nes galvojau, kad bus truputį kitaip. Matome Markkaneno formą, kur jis duoda tokius rezultatus.
– I.Brazdeikis grįžo į Lietuvą ir jau pradės darbą su „Žalgiriu“. Ar buvo svarstomas dar jo variantas?
– Nebuvo, nes jūs matote, kaip komandos braižas pasikeitė. Jeigu žaidėjas po traumos dar praleido mėnesį pasirengimo, aš abejoju, ar jis sugrįžtų į tą lygį, kurį norime pasiekti čempionate.
– Kas labiausiai kelia nerimą ir ką dar norėtumėte pataisyti?
– Suprantu žaidėjus, nes keliame reikalavimą žaisti labai greitai ir tai priveda mus prie 20 klaidų. Tai galima eliminuoti sulėtinus žaidimą, bet mes turime išmokti šiame greityje neklysti ir daryti gerus sprendimus. Neramina ir tai, kad kovą dėl kamuolių laimime nežymia persvara, o bus komandų, kurios yra ženkliai didesnės už mus. Atsitvėrimas yra labai svarbus krepšinyje, kurį mes norime žaisti. Tai klaidos ir atkovoti kamuoliai yra tai, ką norime ištaisyti.
– Grįžtant prie reitingo, kurioje vietoje matytumėte Lietuvą?
– Nematau. Tų dalykų aš neskaičiuoju. Jie yra orientaciniai, bet man malonu, kad mus pradėjo skaityti, kaip komandą. Nereikia ieškoti kitų kelių per serbų, italų ar kažkokias sistemas. Mes esame Lietuva ir diktuojame sąlygas. Bent jau diktuodavome. Norime sugrąžinti tą vardą. Reitingą duoda galutinis rezultatas.
– Imtumėte ketvirtą vietą?
– Ne, imtume medalį.
