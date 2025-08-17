Traumą patyręs A.Abalde Europos čempionate ispanams nepadės

29 metų 202 cm ūgio puolėjas traumą patyrė kontrolinių rungtynių su Prancūzija metu, o atlikus tyrimus krepšininkui buvo diagnozuotas kairės kojos raumens plyšimas.
Problemų titulą ginsiančioje Ispanijos rinktinėje yra ir daugiau. Šiuo metu su komanda negali treniruotis Mario Saint-Supery, Santi Aldama, Alberto Diazas ir Dario Brizuela.
Ispanai Europos čempionatą pradės C grupėje, kartu su Italija, Sakartvelu, Graikija, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina.
