Būsimus lietuvių varžovus į pergalę vedė N.Vučevičius

Izraeliui šiame mače Romanas Sorkinas pelnė 16 taškų, Tomeras Ginatas surinko 13, Deni Avdija ir Yamas Madaras – po 12.
Nugalėtojus į priekį vedė dvigubą dublį rinkęs Nikola Vučevičius, kuris pelnė 27 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.
Juodkalnijai Kyle’as Allmanas įmetė 14 taškų (5 rez. per.), Džordže Jovanovičius surinko 13, Igoris Drobnjakas – 11, Marko Simonovičius – 8 (8 atk. kam.).
Europos čempionate juodkalniečiai žais vienoje grupėje su Lietuvos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
Izraelio laukia akistatos su Belgijos, Lenkijos, Slovėnijos, Prancūzijos ir Islandijos rinktinėmis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!