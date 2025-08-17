Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Būsimus lietuvių varžovus į pergalę vedė N.Vučevičius

2025-08-17 19:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-17 19:42

Pasiruošimo Europos čempionatui rungtynėse Juodkalnija 88:76 nugalėjo Izraelio krepšininkus.

N.Vučevičius rinko dvigubą dublį (FIBA nuotr.)

Pasiruošimo Europos čempionatui rungtynėse Juodkalnija 88:76 nugalėjo Izraelio krepšininkus.

0

Izraeliui šiame mače Romanas Sorkinas pelnė 16 taškų, Tomeras Ginatas surinko 13, Deni Avdija ir Yamas Madaras – po 12.

Nugalėtojus į priekį vedė dvigubą dublį rinkęs Nikola Vučevičius, kuris pelnė 27 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.

Juodkalnijai Kyle’as Allmanas įmetė 14 taškų (5 rez. per.), Džordže Jovanovičius surinko 13, Igoris Drobnjakas – 11, Marko Simonovičius – 8 (8 atk. kam.).

Europos čempionate juodkalniečiai žais vienoje grupėje su Lietuvos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.

Izraelio laukia akistatos su Belgijos, Lenkijos, Slovėnijos, Prancūzijos ir Islandijos rinktinėmis.

