Prieš „Suns“ ir „Pistons“ susitikimą tarp žaidėjų kilo muštynės – vienas krepšininkas buvo sulaikytas

Fynikso policija pranešė, kad I. Stewartui buvo išduotas įspėjimas ir jis buvo paleistas. Krepšininkas jau buvo įtrauktas į rungtynių sąrašą dėl patemptos kairės kojos čiurnos.

Tuo tarpu D. Eubanksas per 18 minučių pelnė šešis taškus ir atkovojo aštuonis kamuolius per „Suns“ pergalę 116:100.

Prieš rungtynes D. Eubanksas sakė, kad konfliktas įvyko, kai jis įžengė į areną. Jis teigė, kad prasidėjo ginčas ir jie buvo susikibę krūtinėmis, o tada I. Stewartas sudavė smūgį. Apsauga įsikišo, o D. Eubanksas teigė, kad rungtynėse jam nieko nenutiko, nors policija teigia, kad jis patyrė nedidelį sužalojimą.

Sources: Detroit Pistons F/C Isaiah Stewart punched Phoenix's Drew Eubanks in the back tunnels of Suns arena today. It's unclear what sparked the altercation. The NBA is expected to receive footage to review. More to come. pic.twitter.com/lxvS4wirdK

