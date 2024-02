Domantas Sabonis vėl pranoko Nikola Jokičių ir padėjo „Kings“ dar kartą įveikti čempionus

Tai buvo antroji „Kings“ pergalė per penkias dienas prieš „Nuggets“, kuriuos jie praėjusį penktadienį Sakramente įveikė 135:106.

D. Sabonis šiame mače pasižymėjo dvigubu dubliu. Lietuvis per 38 min. pelnė 20 taškų (9/16 dvit., 2/3 baud.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Tai buvo 37-osios iš eilės aukštaūgio rungtynės, kuriose jis surinko bent dvigubą dublį.

Nors D. Sabonis ir nesurinko jau bene įprasto trigubo dublio, jo statistika ir vėl pranoko varžovų žvaigždę Nikola Jokičių. Šis mače surinko 15 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

„Kings“ mačą pradėjo neužtikrintai ir jau po pirmojo kėlinio turėjo 11 taškų deficitą (16:27). Nors Sakramento krepšininkai iškart stengėsi jį tirpdyti, tačiau persverti rezultatą galiausiai tik ketvirto kėlinio viduryje, kai po D. Sabonio dvitaškio rezultatas tapo 87:85.

