Jonas Valančiūnas nesužibėjo, bet vos neprisižaidę „Pelicans“ įsirašė pergalę namuose

Jonas Valančiūnas aikštelėje praleido 15 min., per kurias pelnė 10 taškų (5/6 dvit.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Ryškiausiai laimėtojų gretose žibėjo ir į pergalę vedė Zionas Williamsonas, pelnęs 36 taškus, dar 24 pridėjo ir CJ McCollumas.

Naujasis Orleanas turėdamas 33 pergales ir 22 pralaimėjimus prieš „Visų žvaigždžių“ pertrauką pasiekė geriausią rezultatą nuo 2007-2008 m., kai klubas dar vadinosi „Hornets“ (36/16).

Vašingtono komandai, kuri pralaimėjo aštuntą mačą iš eilės, o tai yra ilgiausia nesėkmių serija lygoje.

Zion goes the full length of the court to beat the 3Q buzzer and give the Pelicans the lead 💪



Wizards-Pelicans | Live on the NBA App

📲 https://t.co/6ekrVc39Ij pic.twitter.com/R2IRWswVpe

REKLAMA