Domantas Sabonis pranoko Nikola Jokičių ir tapo sezono trigubų dublių lyderiu

Domantas Sabonis per 30 minučių įmetė 17 taškų (6/8 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), sugriebė 17 atšokusių kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė kamuolį, tačiau prarado 3 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.

Lietuviui tai yra 16-asis sezono trigubas dublis. Aukštaūgis pagal juos aplenkė Nikolą Jokičių ir tapo sezono lyderiu.

Domantas Sabonis (17 points, 17 rebounds, 10 assists) has passed Nikola Jokić for the most triple-doubles this season 📈#Kings ⎹ #NBA pic.twitter.com/3UNLqyEfnC