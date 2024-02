„Mavericks“ lyderių duetas nušlavė Victoro Wembanyamos vedamą „Spurs“

Luka Dončičius nugalėtojams per 31 žaidimo minutę surinko 27 taškus (10/12 dvit., 1/8 trit., 4/4 baud.), sugriebė 9 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, tačiau dukart prasižengė bei suklydo 5 sykius.

Slovėnas nebaigė rungtynių. Paskutiniame kėlinyje jis paliko aikštelę susiėmęs už kaklo. Komandos atstovai praneša, kad krepšininkui bus atliktos specialios procedūros.

Dalaso komandoje rezultatyviausias buvo Kyrie Irvingas, kuris įmetė 34 taškus bei atkovojo 9 kamuolius.

„Mavericks“ panaikino pirmoje mačo pusėje turėtą 15 taškų deficitą ir antroje dvikovos dalyje visiškai perėmė iniciatyvą.

