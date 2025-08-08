Prancūzijos rinktinė atsisveikino su 3 krepšininkais

Vyriausiasis treneris Frederic Fauthoux nusprendė atsisakyti Franko Ntilikinos, Ousmane'o Diengo ir Moussos Diabate paslaugų.
Artėjančiame Europos čempionate Prancūzijos rinktinė rungtyniaus D grupėje, kurioje susitiks su Izraelio, Belgijos, Lenkijos, Slovėnijos ir Islandijos nacionalinėmis komandomis.
Prancūzijos rinktinės kandidatai:
Isaia Cordinier (Bolonijos „Virtus“), Bilalas Coulibaly, Alexandre'as Sarras (abu – Vašingtono „Wizards“), Sylvainas Francisco (Kauno „Žalgiris“), Nadiras Hifi (Paryžiaus „Paris“), Jaylenas Hoardas (Tel Avivo „Maccabi“), Mamas Jaiteh, Elie Okobo, Matthew Strazelis (visi – Monako „AS Monaco“), Timothe Luwawu-Cabarrot (Vitorijos „Baskonia“), Theo Maledonas (Madrido „Real“), Vincentas Poirier (Stambulo „Anadolu Efes“), Zaccharie Risacheras (Atlantos „Hawks“) ir Guerschonas Yabusele (Niujorko „Knicks“).
