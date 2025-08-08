Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Prancūzijos rinktinė atsisveikino su 3 krepšininkais

2025-08-08 20:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 20:26

Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas sumažėjo iki 14 žaidėjų.

Frankas Ntilikina | FIBA nuotr.

Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas sumažėjo iki 14 žaidėjų.

REKLAMA
0

Vyriausiasis treneris Frederic Fauthoux nusprendė atsisakyti Franko Ntilikinos, Ousmane'o Diengo ir Moussos Diabate paslaugų.

Artėjančiame Europos čempionate Prancūzijos rinktinė rungtyniaus D grupėje, kurioje susitiks su Izraelio, Belgijos, Lenkijos, Slovėnijos ir Islandijos nacionalinėmis komandomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prancūzijos rinktinės kandidatai:

Isaia Cordinier (Bolonijos „Virtus“), Bilalas Coulibaly, Alexandre'as Sarras (abu – Vašingtono „Wizards“), Sylvainas Francisco (Kauno „Žalgiris“), Nadiras Hifi (Paryžiaus „Paris“), Jaylenas Hoardas (Tel Avivo „Maccabi“), Mamas Jaiteh, Elie Okobo, Matthew Strazelis (visi – Monako „AS Monaco“), Timothe Luwawu-Cabarrot (Vitorijos „Baskonia“), Theo Maledonas (Madrido „Real“), Vincentas Poirier (Stambulo „Anadolu Efes“), Zaccharie Risacheras (Atlantos „Hawks“) ir Guerschonas Yabusele (Niujorko „Knicks“).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų