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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Portugalijos futbolo federacijos prezidentas: „Turime nusilenkti prieš Cristiano Ronaldo ir siekti jo sugrįžimo į rinktinę“

2026-10-05 13:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 13:07
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Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proenca paragino išspręsti nesusipratimą tarp Cristiano Ronaldo ir Portugalijos rinktinės trenerio Jorge Jesuso.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proenca paragino išspręsti nesusipratimą tarp Cristiano Ronaldo ir Portugalijos rinktinės trenerio Jorge Jesuso.

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Federacijos vadovas pabrėžė, kad šaliai būtina parodyti pagarbą vienam svarbiausių jos futbolininkų.

„Turime nusilenkti prieš Cristiano Ronaldo. Tai buvo tiesiog nesusipratimas, kurį reikia išspręsti. Turime paprašyti jo sugrįžti į rinktinę“, – sakė P. Proenca.

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Jo komentarai pasirodė tvyrant įtampai aplink C. Ronaldo ir Portugalijos rinktinę. Futbolininkas paliko rinktinės stovyklą prieš rungtynes su Danija, o jo sprendimas išvykti paskatino įvairias diskusijas apie santykius su komandos treneriu J. Jesusu.

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J. Jesusas anksčiau neigė, kad tarp jo ir C. Ronaldo kilo konfliktas. Treneris teigė, kad dėl viešumoje kilusių kalbų buvo priverstas su futbolininku pasikalbėti apie problemą, kurios, jo teigimu, iš tikrųjų nebuvo.

P. Proenca savo ruožtu pabrėžė, kad dabartinę situaciją reikėtų vertinti kaip nesusipratimą, o ne konfliktą. Federacijos prezidentas išreiškė viltį, kad klausimas bus išspręstas ir C. Ronaldo toliau galės atstovauti Portugalijos rinktinei.

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